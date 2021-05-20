Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кіркоров назвав Ані Лорак своїм улюбленим протеже на Євробаченні: Це моя сім'я, це мій друг

Сьогодні, 22:08

Як відомо, артист вже не вперше продюсує зірок на пісенному конкурсі, але з усіх поїздок на "Євробачення" його улюбленою стала та, що була з Ані Лорак

Філіп Кіркоров з Ані Лорак і Наталею Гордієнко
Філіп Кіркоров з Ані Лорак і Наталею Гордієнко
Фото: instagram.com/fkirkorov

Російський співак і продюсер учасниці від Молдови на "Євробаченні-2021" Філіп Кіркоров розповів, що Ані Лорак була його улюбленим протеже на конкурсі. Як виявилося, саме вона і допомагала Кіркорову та його підопічній Наталі Гордієнко цьоріч. До речі, номер Гордієнко навіть звинуватили в плагіаті Ані Лорак.

Філіп Кіркоров дав інтерв'ю YouTube-шоу "Алена, блин!", в якому розповів, що не хоче порівнювати своїх підопічних Ані Лорак і Наталю Гордієнко. Але коли у артиста запитали про його улюблену поїздку на "Євробачення", він зізнався, що саме з Лорак вдалася найкраще.

"Це моя сім'я, це мій друг, це моя улюблена дівчинка, я дуже її люблю, я хрещений її дочки, я дружу з її чоловіком. Ми дуже близькі, у хвилини радості й печалі вона завжди зі мною. І як ніхто інший, хто нам допомагав у цьому проєкті?" – сказав Кіркоров, після чого Наталя Гордієнко сказала, що допомагала їм саме Ані Лорак.

Ані Лорак дала Кіркорову і Гордієнко контакт своїх режисера і фахівця із зачісок.

"Вона з тих рідкісних людей, хто пам'ятає добро і дякує. Вона завжди буде зберігати в серці людей, які в її житті допомагали", – зізнався Кіркоров.

Водночас Кіркоров відзначив, що бере до уваги лише минулі поїздки на конкурс, а не нинішню. За словами артиста, їхня з Гордієнко історія ще не завершена.

Нагадаємо, що на відкритті "Євробачення-2021" іноземці жахнулися поведінкою Кіркорова.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Продюсер Повалій - про секс-скандал Лорак з Меладзе: Це ж не було зґвалтування? Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021 Сьогодні другий півфінал Євробачення-2021: де дивитися онлайн і о котрій початок
ані лорак Філіп Кіркоров Євробачення 2021 Наталя Гордієнко
Реклама

Новини партнерів

Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вчора, 19:21Зірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 14:56Смачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

18 травняЗірково

Як склалася доля українок після участі в Міс Всесвіт

18 травняСмачно

Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти