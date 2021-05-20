Кіркоров назвав Ані Лорак своїм улюбленим протеже на Євробаченні: Це моя сім'я, це мій друг

Як відомо, артист вже не вперше продюсує зірок на пісенному конкурсі, але з усіх поїздок на "Євробачення" його улюбленою стала та, що була з Ані Лорак

Філіп Кіркоров з Ані Лорак і Наталею Гордієнко Фото: instagram.com/fkirkorov

Російський співак і продюсер учасниці від Молдови на "Євробаченні-2021" Філіп Кіркоров розповів, що Ані Лорак була його улюбленим протеже на конкурсі. Як виявилося, саме вона і допомагала Кіркорову та його підопічній Наталі Гордієнко цьоріч. До речі, номер Гордієнко навіть звинуватили в плагіаті Ані Лорак.

Філіп Кіркоров дав інтерв'ю YouTube-шоу "Алена, блин!", в якому розповів, що не хоче порівнювати своїх підопічних Ані Лорак і Наталю Гордієнко. Але коли у артиста запитали про його улюблену поїздку на "Євробачення", він зізнався, що саме з Лорак вдалася найкраще.

"Це моя сім'я, це мій друг, це моя улюблена дівчинка, я дуже її люблю, я хрещений її дочки, я дружу з її чоловіком. Ми дуже близькі, у хвилини радості й печалі вона завжди зі мною. І як ніхто інший, хто нам допомагав у цьому проєкті?" – сказав Кіркоров, після чого Наталя Гордієнко сказала, що допомагала їм саме Ані Лорак.

Ані Лорак дала Кіркорову і Гордієнко контакт своїх режисера і фахівця із зачісок.

"Вона з тих рідкісних людей, хто пам'ятає добро і дякує. Вона завжди буде зберігати в серці людей, які в її житті допомагали", – зізнався Кіркоров.

Водночас Кіркоров відзначив, що бере до уваги лише минулі поїздки на конкурс, а не нинішню. За словами артиста, їхня з Гордієнко історія ще не завершена.

Нагадаємо, що на відкритті "Євробачення-2021" іноземці жахнулися поведінкою Кіркорова.

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