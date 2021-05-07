Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кіркоров не налагодив особисте життя після Пугачової через високу планку – зізнання артиста

Сьогодні, 18:41

Російський співак пояснив, чому після розлучення з Аллою Пугачовою не одружився вдруге. За словами артиста, більше не зустрічав такої жінки

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним з найяскравіших в біографії Примадонни. Довгий час після розлучення артистам вдавалося зберігати теплі стосунки. Але останнім часом в Мережі заговорили про сварку між колишнім подружжям.

Філіп Кіркоров ніяк не коментує ці чутки, але Пугачову як і раніше називає однією з головних жінок у своєму житті. У невеликому інтерв'ю для YouTube-каналу Оксани Марченко артист зізнався, що Алла Борисівна допомогла йому оговтатися після втрати мами.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: Скріншот з YouTube

Мама Кіркорова Вікторія померла в день його народження. Про смерть близької людини він дізнався від Примадонни, коли вони були на студії звукозапису.

"Такого людини як мама у мене не було. Я не зустрів. Біль все не вщухає. Мені дуже не вистачає мами. Це був мій найближчий друг. З нею завжди було спокійно і легко. Мені дуже її не вистачає", – поділився співак .

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Фото: Instagram

У той період Пугачова була дуже близькою людиною для Кіркорова.

"У них дуже багато спільного. Вони обидві сильні жінки. У той час вона мене настільки окрилила і дала можливість не зійти з розуму. Я був на межі божевілля. Якби не було її, я не знаю, як зміг би пережити цей момент, коли мама пішла з життя. Період проб і помилок. Молодість звичайно давала про себе знати. Здійснював багато дурниць, за що я потім і поплатився ", – зробив відверте зізнання співак.

Спільне життя з Пугачовою дало співакові багато.

"Почерпнув дуже серйозний досвід. Отримав урок життя з такою сильною і великою жінкою, що дало дуже багато і зробило мене сильнішим", – розповів Філіп.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Фото: Instagram

Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – Кіркорову складно зважитися на нові стосунки після отриманого досвіду.

"Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло:" Полюбити – так королеву, програти – так мільйон ". І королеву я любив, і мільйони програвав", – зізнався, – поділився артист.

Раніше колишня домробітниця Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова розповіла про роботу у зірок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кіркоров похвалився ексклюзивною сумкою від Louis Vuitton за 371 тисячу гривень Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Реклама

Новини партнерів

Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярні статті

Сьогодні, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
З'ясувалося, яка у Тіни Кароль репутація серед колег
З'ясувалося, яка у Тіни Кароль репутація серед колег
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти