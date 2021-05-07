Кіркоров не налагодив особисте життя після Пугачової через високу планку – зізнання артиста

Російський співак пояснив, чому після розлучення з Аллою Пугачовою не одружився вдруге. За словами артиста, більше не зустрічав такої жінки

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним з найяскравіших в біографії Примадонни. Довгий час після розлучення артистам вдавалося зберігати теплі стосунки. Але останнім часом в Мережі заговорили про сварку між колишнім подружжям.

Філіп Кіркоров ніяк не коментує ці чутки, але Пугачову як і раніше називає однією з головних жінок у своєму житті. У невеликому інтерв'ю для YouTube-каналу Оксани Марченко артист зізнався, що Алла Борисівна допомогла йому оговтатися після втрати мами.

Філіп Кіркоров Фото: Скріншот з YouTube

Мама Кіркорова Вікторія померла в день його народження. Про смерть близької людини він дізнався від Примадонни, коли вони були на студії звукозапису.

"Такого людини як мама у мене не було. Я не зустрів. Біль все не вщухає. Мені дуже не вистачає мами. Це був мій найближчий друг. З нею завжди було спокійно і легко. Мені дуже її не вистачає", – поділився співак .

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров Фото: Instagram

У той період Пугачова була дуже близькою людиною для Кіркорова.

"У них дуже багато спільного. Вони обидві сильні жінки. У той час вона мене настільки окрилила і дала можливість не зійти з розуму. Я був на межі божевілля. Якби не було її, я не знаю, як зміг би пережити цей момент, коли мама пішла з життя. Період проб і помилок. Молодість звичайно давала про себе знати. Здійснював багато дурниць, за що я потім і поплатився ", – зробив відверте зізнання співак.

Спільне життя з Пугачовою дало співакові багато.

"Почерпнув дуже серйозний досвід. Отримав урок життя з такою сильною і великою жінкою, що дало дуже багато і зробило мене сильнішим", – розповів Філіп.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров Фото: Instagram

Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – Кіркорову складно зважитися на нові стосунки після отриманого досвіду.

"Не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло:" Полюбити – так королеву, програти – так мільйон ". І королеву я любив, і мільйони програвав", – зізнався, – поділився артист.

Раніше колишня домробітниця Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова розповіла про роботу у зірок.

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