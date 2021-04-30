Кіркоров і MARUV зняли кліп з матами, горілкою та напівголими медсестрами. Це що – пародія на Леді Гагу?

Прем'єра нової композиції відбулася на честь дня народження Філіпа Кіркорова, якому сьогодні виповнюється 54 роки

Скандальна українська співачка MARUV, яка поїхала на заробітки до Росії, та відомий артист Філіп Кіркоров презентували спільний відеокліп на пісню "Комільфо".

Прем'єра нової композиції відбулася на честь дня народження Кіркорова, якому сьогодні виповнюється 54 роки.

За сюжетом кліпу, напівгола медсестра з яскравим макіяжем і зачіскою (MARUV) возить по психлікарні хворого пацієнта в інвалідному візку (Філіп Кіркоров). Поки поп-діва матюкається, санітари п'ють горілку. Власне, це все.

Скріншот: You Tube | Філіп Кіркоров

"Психологічний fashion-трилер про жіночу помсту. Хто міг уявити, що підступна та сексуальна медсестра MARUV може насильно тримати у психлікарні не просто чоловіка своєї мрії, а самого Філіпа Кіркорова?" – написав в своєму Instagram 54-річний російський співак.

Користувачі мережі помітили, що у новому кліпі Кіркоров і MARUV надихалися творчістю американської поп-зірки Леді Гаги.

"Lady GaGa нервово курить збоку, мабуть", – написав у коментарі молодик під ніком О. J. "Курить, але не збоку... пародія", – додав Влад Гаєвський.

Скріншот: "Сьогодні"

До речі, нам теж здається, що кліп "Комільфо" за стилем дуже нагадує Paparazzi, випущений Гагою у 2009 році.

Фото: "Сегодня"

Дивіться самі – це кліп Paparazzi Леді Гаги:

А це "Комільфо" Кіркорова і MARUV:

Нагадаємо, раніше скандальна Maruv похизувалась тим, що потрапила у книгу про "чудових українок".

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