Перша дружина Кіркорова звинуватила Примадонну в їх розставанні: Вона мене ненавиділа

Особисте життя Кіркорова оповите таємницями, за винятком їхнього з Аллою Пугачовою гучного шлюбу. Одна з колишніх артиста, яка вважається його першою цивільною дружиною, поділилася деталями їхнього розставання

Філіп Кіркоров, Марія Шатланова Фото: instagram.com/fkirkorov, instagram.com/mariashatlanova

Перша громадянська дружина Філіпа Кіркорова, який нещодавно не впізнав власний голос в пісні, Марія Шатланова заявила, що Примадонна ставилася до неї вороже. Дівчина розкрила деякі деталі їхніх стосунків зі співаком і назвала справжню причину розриву.

Марія Шатланова була в стосунках з Філіпом Кіркоровим ще до початку його роману з Примадонною. Марія знімалася в деяких кліпах артиста, їздила з ним на гастролі та була його музою. Однак, вони розлучилися незадовго до того, як Кіркоров одружився з Пугачовою. За словами Марії, розставання їй далося непросто. Про це передає РІА ФАН.

"Після того, як я пішла від Кіркорова, залишилася без роботи. Сильно боліла, виглядала, як ходячий труп. Мені потрібно було просто вижити. І я знайшла спосіб – йогу. Вона стала для мене порятунком", – сказала Шатланова.

Екскохана Кіркорова вважає, що Примадонна завжди була його кумиром. Проте, як впевнена Марія, співак досяг вершин в кар'єрі не завдяки Аллі Пугачовій, а своїми силами. Марія додала, що Пугачова завжди була кумиром артиста і, ймовірно, залишається їм зараз. Але стосунки Примадонни й Марії не склалися. У підсумку це призвело до розставання Шатланової з королем попсцени.

"Та тому що Алла Борисівна мене ненавиділа. Вона все зробила для того, щоб я пішла. Ось так", – заявила колишня Кіркорова.

Раніше син Пугачової не пішов школу і влаштував їй кулінарний сюрприз.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися