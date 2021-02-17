Обраниця чоловіка покійної Фріске показала кругленький живіт

Судячи по знімку, Катерина знаходиться на останніх місяцях вагітності

На початку лютого російський телеведучий Дмитро Шепелєв повідомив, що стане батьком вдруге. Для нього з КатериноюТулуповою це перша спільна дитина. І хоча фото зі свого сімейного життя пара публікує нечасто, Катерина все ж порадувала підписників кадром, на якому показала кругленький живіт.

У Instagram обраниця Дмитра Шепелєва опублікувала чорно-білу студійну фотографію. Майбутня мама в одній руці тримала домашнього улюбленця, а іншою – доторкнулася до свого живота.

"Актуальне", – коротко написала в пості Катерина.

Мабуть, Дмитро і його кохана вже зовсім скоро стануть батьками.

Вагітна Катерина Тулупова Фото: instagram.com/tulupova

Зараз Дмитро і Катерина виховують двох дітей. Платона – сина Дмитра від покійної Жанни Фріске і Ладу – дочку Катерини від її першого шлюбу.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Раніше батько Жанни Фріске прокоментував вагітність нареченої Шепелєва.

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