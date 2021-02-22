Чоловік покійної Фріске показав пікантний подарунок від своєї нареченої: "Не бачив цих панянок років 30"

Дмитро Шепелєв вирішив показати подарунок від Катерини Тулупової

Телеведучий Дмитро Шепелєв, який вдруге стане батьком , похвалився подарунком від своєї нареченої Катерини Тулупової. В Instagram він опублікував відео.

25 січня телеведучий відзначав день народження, але тільки зараз вирішив показати оригінальний подарунок від нареченої. Обраниця Шепелєва подарувала йому набір з шести склянок, на кожному з яких зображена дівчина в білизні. Якщо провести рукою по малюнку, дівчина стає голою.

Дмитро Шепелєв Фото: Скриншот из видео

Дмитро Шепелєв Фото: Скриншот из видео

"Це не єдиний подарунок. Але найсмішніший! Як не дивно, це предмет з дитинства. Я не бачив цих панянок років 30! Збираюся подарувати батькам. По-перше, нехай посміються. А по-друге, нехай ховають. Тільки тепер не від мене, а від онуків ", – сказала телеведучий.

Підписники оцінили такий подарунок.

"Дівчина з гумором", "Прикольний Шепелєв, прикольні склянки", "Посмеялась від душі", "Дуже крутий подарунок", – написали фоловерів.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

Раніше батьки Жанни Фріске запропонували Дмитру Шепелеву угоду.

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