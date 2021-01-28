На могилі Жанни Фріске жінки влаштовують магічні ритуали

На місце, де покоїться співачка, приходять невідомі, щоб влаштовувати привороти

На могилу відомої співачки Жанни Фріске, дружиною якої хоче продати частину її квартири, приходять невідомі жінки і влаштовують там "магічні ритуали", повідомляє Telegram-канал Только никому.

До слова, артистка пішла з життя в червні 2015 року. Була похована на Ніколо-Архангельському кладовищі в Московській області.

"На Ніколо-Архангельське кладовищі, де похована Жанна Фріске, з'їжджаються жінки з усієї країни для магічного ритуалу. Розкидають там пелюстки троянд і збирають з могили співачки сніг, щоб додати його в суп чоловікові, якого хочуть приворожити", – йдеться в повідомленні.

Могила Жанни Фріске Фото: https://www.instagram.com/olucj7

Зазначимо, що Жанну Фріске досі часто згадують у ЗМІ. В основному завдяки її чоловікові, телеведучому Дмитру Шепелєву, від якого співачка народила сина. Дмитро знаходиться в досить напружених стосунках з батьками покійної Фріске і нерідко через це потрапляє в скандали.

Раніше ми повідомляли, що чоловік покійної Жанни Фріске виплатить її сім'ї сім мільйонів рублів.

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