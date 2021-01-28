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На могилі Жанни Фріске жінки влаштовують магічні ритуали

Сьогодні, 17:38

На місце, де покоїться співачка, приходять невідомі, щоб влаштовувати привороти

На могилу відомої співачки Жанни Фріске, дружиною якої хоче продати частину її квартири, приходять невідомі жінки і влаштовують там "магічні ритуали", повідомляє Telegram-канал Только никому.

До слова, артистка пішла з життя в червні 2015 року. Була похована на Ніколо-Архангельському кладовищі в Московській області.

"На Ніколо-Архангельське кладовищі, де похована Жанна Фріске, з'їжджаються жінки з усієї країни для магічного ритуалу. Розкидають там пелюстки троянд і збирають з могили співачки сніг, щоб додати його в суп чоловікові, якого хочуть приворожити", – йдеться в повідомленні.

Могила Жанни Фріске
Могила Жанни Фріске
Фото: https://www.instagram.com/olucj7

Зазначимо, що Жанну Фріске досі часто згадують у ЗМІ. В основному завдяки її чоловікові, телеведучому Дмитру Шепелєву, від якого співачка народила сина. Дмитро знаходиться в досить напружених стосунках з батьками покійної Фріске і нерідко через це потрапляє в скандали.

Раніше ми повідомляли, що чоловік покійної Жанни Фріске виплатить її сім'ї сім мільйонів рублів.

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