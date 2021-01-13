Чоловік покійної Фріске наперекір її батькам продає частину квартири співачки

Дмитро Шепелєв має намір позбутися частки сина Платона в апартаментах покійної дружини

Відома співачка Жанна Фріске померла в 2015 році. У неї залишився син він телеведучого Дмитра Шепелєва, який знайшов нову кохану. Зараз ведучий хоче продати частку їхнього з Фріске сина Платона в квартирі, в якій колись жила Жанна. Про це повідомляє "СтарХит".

Шикарні апартаменти площею 90 квадратних метрів уже кілька років стоять недоторканими. Батьки артистки, які знаходяться в сварці з Шепелєвим, залишили в квартирі все, як було при Жанні: буквально кожна дрібниця (на кшталт гребінця або флакона парфумів) лежить на своїх місцях.

Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/friskefan

Як стало відомо, 1/3 квартири належить маленькому синові Платону, а решта 2/3 – батькам Жанни, які давно не бачили онука – забороняє Шепелєв.

Ведучий вирішив розпрощатися з часткою сина і продати її. Батьки Жанни проти такого рішення і вже звернулися з цього приводу до суду з проханням заборонити відчуження.

Раніше ми повідомляли, що чоловік покійної Жанни Фріске виплатить її сім'ї сім мільйонів рублів.

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