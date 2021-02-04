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"Бажаю йому, щоб він здох": батько Фріске про вагітність нареченої Шепелєва

Сьогодні, 13:37

Володимир Фріске прокоментував новину

Батько Жанни Фріске відреагував на новину про поповнення в сім'ї колишнього чоловіка співачки Дмитра Шепелєва.

У коментарях Telegram-каналу Звездач Володимир Фріске побажав телеведучому смерті.

"Він мене і сім'ю позбавив усього в цьому житті! Я бажаю йому, щоб він здох, а не того, щоб знати, діти у нього там чи ні ", – сказав батько Фріске.

Батько Фріске і Дмитро Шепелєв
Батько Фріске і Дмитро Шепелєв
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скріншот з YouTube

За словами Володимира, Дмитро ніколи не стане м'якшим. Також батько Фріске нагадав, що він як і раніше не бачиться з сином своєї дочки Платоном.

"Мені важко, розумієте? Коли у тебе є частинка твоєї дитини, а тобі його не дають. Нехай народжує, що хоче робить... Мене взагалі не цікавить Шепелєв, лише мій онук!" – прокоментував новину Володимир Фріске.

Нагадаємо, що у Дмитра Шепелєва та сім'ї Жанни Фріске давно напружені стосунки. Суперечки почалися після смерті співачки.

Раніше ми розповідали, що Дмитро Шепелєв продає частину квартири співачки.

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