Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Батьки Фріске пропонують Дмитру Шепелєву викупити частину квартири

Батьки покійної Жанни Фріске, які ще недавно хотіли подарувати свою частку квартири онукові Платону на 18-річчя, вирішили продати апартаменти доньки. А найцікавіше, що запропонували купити частку квартири не комусь сторонньому, а колишньому чоловікові Фріске і батькові Платона Дмитру Шепелєву, з яким раніше судилися.

Як пише видання StarHit , батьки Фріске пропонують колишньому коханому дочки придбати 2/3 квартири за 21 мільйон рублів. При цьому наголошується, що кадастрова вартість всієї квартири становить близько 24 мільйонів рублів.

"Чомусь дідусь і бабуся більше не хочуть чекати повноліття внука, щоб передати право користування квартирою йому ... А за фактом пропонують 7-річному Платону (законним представником якого є батько) викупити квадратні метри. Хоча скільки разів Володимир Борисович клявся, що для нього з дружиною це справжня недоторканна святиня, оскільки нагадує про дочку ", – розповіло джерело з оточення Шепелєва виданню StarHit.

Дмитро Шепелєв з сином Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Нагадаємо, що в елітних апартаментах площею 90 квадратних метрів після смерті Фріске ніхто не жив. 1/3 квартири належить маленькому синові Платону, а решта 2/3 – батькам Жанни.

Рраніше батько Жанни Фріске побажав Дмитру Шепелєву смерті.

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