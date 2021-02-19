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Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Сьогодні, 12:49

Батьки Фріске пропонують Дмитру Шепелєву викупити частину квартири

Батьки покійної Жанни Фріске, які ще недавно хотіли подарувати свою частку квартири онукові Платону на 18-річчя, вирішили продати апартаменти доньки. А найцікавіше, що запропонували купити частку квартири не комусь сторонньому, а колишньому чоловікові Фріске і батькові Платона Дмитру Шепелєву, з яким раніше судилися.

Як пише видання StarHit , батьки Фріске пропонують колишньому коханому дочки придбати 2/3 квартири за 21 мільйон рублів. При цьому наголошується, що кадастрова вартість всієї квартири становить близько 24 мільйонів рублів.

"Чомусь дідусь і бабуся більше не хочуть чекати повноліття внука, щоб передати право користування квартирою йому ... А за фактом пропонують 7-річному Платону (законним представником якого є батько) викупити квадратні метри. Хоча скільки разів Володимир Борисович клявся, що для нього з дружиною це справжня недоторканна святиня, оскільки нагадує про дочку ", – розповіло джерело з оточення Шепелєва виданню StarHit.

Дмитро Шепелєв з сином
Дмитро Шепелєв з сином
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Нагадаємо, що в елітних апартаментах площею 90 квадратних метрів після смерті Фріске ніхто не жив. 1/3 квартири належить маленькому синові Платону, а решта 2/3 – батькам Жанни.
Рраніше батько Жанни Фріске побажав Дмитру Шепелєву смерті.

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