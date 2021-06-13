Рай на землі: Сніжана Бабкіна поділилася неймовірним фото посеред моря

Сніжана разом з чоловіком і дітьми відпочивають в Туреччині. Дружина музиканта засвітила татуювання на нозі і показала фігуру в облягаючому купальніку

Сніжана Бабкіна поділилася фотографіями з відпочинку Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сніжана Бабкіна, яка нещодавно здивувала зміною іміджу, ділиться з підписниками фотографіями і відео з відпочинку. Разом із чоловіком Сергієм Бабкіним та дітьми вона вирушила до Туреччини, де катається на яхті і плаває з рибами.

В Instagram-акаунті Сніжана Бабкіна опублікувала два нових фото: на першому вона позує в чорному купальнику, демонструючи підтягнуту фігуру і татуювання у вигляді квітки на нозі, а на другому – плаває у воді неймовірно красивого блакитного кольору.

Сніжана Бабкіна показала мокре фото в купальнику Фото: instagram.com/snezhana_babkina

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"Піді мною Глибина 15 метрів. Фото без фільтра! Для мене досі загадка – як у води з такою глибиною, може бути такий колір", – написала в пості Сніжана.

Сніжана Бабкіна захопила фотографією посеред моря Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Фоловери Сніжани Бабкіної, зачаровані її красою, залишили багато компліментів в коментарях:

"Красива, сексуальна, мила мама трьох дітей. Захоплююся вами"

"Це чари"

"Нереальна краса"

Скріншот: instagram.com/snezhana_babkina

Скріншот: instagram.com/snezhana_babkina

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