Головне не втратити те, що маємо: Сніжана Бабкіна про рідкісну хворобу чоловіка

Скоро співакові повинні зробити операцію

Вчора стало відомо про рідкісну хворобу Сергія Бабкіна . Дружина співака Сніжана у себе в InstaStories розповіла, як почувається співак.

За словами дружини, вони зараз в режимі очікування. Через карантин пара зможе полетіти до Німеччини тільки на початку лютого.

"З 2-го до 5-го буде проводитися їх діагностика. Німці нікому не довіряють, будуть робити свою і на 5 число вже призначена операція. Найголовніше, щоб до 5-го не втратити те, що ми маємо ", – розповіла Сніжана.

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Бабкіна розповіла, що Сергій дуже швидко втрачає зір.

"Тиждень тому було -50 відсотків центрального зору. На вчорашній момент – мінус 70 відсотків вже загублено.Но саме підступне те, що це не відчувається. Тобто близько Сергій став бачити погано. А далеко він бачить добре. І десь позаду, на задній стінці, відбувається цей жахливий процес. Але він відбувається так приховано, що ти його не відчуваєш і просто в певний момент тобі можуть вимкнути світло ", – поділилася дружина артиста з підписниками.

Раніше ми розповідали, що Сергій Бабкін порадував шанувальником спільною піснею з дочкою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися