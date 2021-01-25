Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Головне не втратити те, що маємо: Сніжана Бабкіна про рідкісну хворобу чоловіка

Сьогодні, 15:08

Скоро співакові повинні зробити операцію

Вчора стало відомо про рідкісну хворобу Сергія Бабкіна . Дружина співака Сніжана у себе в InstaStories розповіла, як почувається співак.

За словами дружини, вони зараз в режимі очікування. Через карантин пара зможе полетіти до Німеччини тільки на початку лютого.

"З 2-го до 5-го буде проводитися їх діагностика. Німці нікому не довіряють, будуть робити свою і на 5 число вже призначена операція. Найголовніше, щоб до 5-го не втратити те, що ми маємо ", – розповіла Сніжана.

Сергій і Сніжана Бабкін
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Бабкіна розповіла, що Сергій дуже швидко втрачає зір.

"Тиждень тому було -50 відсотків центрального зору. На вчорашній момент – мінус 70 відсотків вже загублено.Но саме підступне те, що це не відчувається. Тобто близько Сергій став бачити погано. А далеко він бачить добре. І десь позаду, на задній стінці, відбувається цей жахливий процес. Але він відбувається так приховано, що ти його не відчуваєш і просто в певний момент тобі можуть вимкнути світло ", – поділилася дружина артиста з підписниками.

Раніше ми розповідали, що Сергій Бабкін порадував шанувальником спільною піснею з дочкою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хіт Сергія Бабкіна став саундтреком до четвертого сезону "Виходьте без дзвінка" Сергій Бабкін розповів, як його пісні рятували сім'ю і лякали колег
сергій бабкін Снежана Бабкина
Реклама

Новини партнерів

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Популярні статті

Сьогодні, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Сьогодні, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Сьогодні, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Сьогодні, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Сьогодні, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Новини партнерів

Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной
Дженнифер Энистон в бикини сфотографировалась в ванной

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти