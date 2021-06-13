Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Солістка Little Big повністю роздягнулася на нових кадрах: Ах, Ілліч, таку красу відхопив!

Сьогодні, 10:20

Нова дівчина Ілліча з гурту Little Big, який відмовився від "Євробачення-2021", продовжує публікувати "спекотні" фото. Після початку роману Софії і Ілліча, шанувальники пильно стежать за зірками

Дівчина Ілліча позувала без одягу
Дівчина Ілліча позувала без одягу
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Кохана Іллі Прускіна солістка Little Big Софія Таюрська, яка нещодавно знялася в мокрій білизні, вирішила знову вразити всіх фотографіями, на яких вона позує повністю голою. 30-річна співачка зробила собі професійну фотосесію, в якій показала фігуру без одягу.

На фото, які Софія Таюрська опублікувала в Instagram, вона позує спиною до фотографа, демонструючи спину і сідниці.

Соня Таюрська оголилася у фотосесії
Соня Таюрська оголилася у фотосесії
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

На другому кадрі дівчина була в чорному топі, розпустивши довге волосся.

"Рекомендую кожній жінці спробувати таку зйомку, це кайф", – написала Софія Таюрська.

Дівчина Прусікіна Соня Таюрська
Дівчина Прусікіна Соня Таюрська
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

У коментарях на фото відреагував навіть сам Прусікін, залишивши кілька смайликів коханій. До речі, минулого разу слідом за відвертими кадрами Софії, Ілля теж запостив своє оголене фото в бані.

  • "Ауч"
  • "Ой ой ой"
  • "Дуже естетично"
  • "Не у кожної жінки є таке тіло"
  • "Соня, ви дуже гарна"
  • "Нафоткала тут для Ілліча"
  • "Вау"
  • "Ах, ну Ілліч, красава! Таку красу відхопив"

Нагадаємо, що в кінці травня цього року Софія Таюрська підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейта, оскільки багато хто вирішив, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реперкою Іриною Сміливою, відомою як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, у 2017 у пари народився син.

Після розлучення Сміливої та Прусікіна з'явилися чутки про роман артиста з його колегою по гурту – Софією Таюрською, яка, на той момент, вже теж не перебувала в стосунках. До початку роману з Іллею у Соні протягом семи років теж були стосунки.

У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дізнайтеся в сюжеті:

Нагадаємо, раніше Ілліч згадав, як почався його роман з Софією Таюрською.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Екс-дружина Позитива назвала справжню причину їхнього розлучення Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику Феєрверк і п'ятиярусний торт: Ані Лорак влаштувала для дочки другий день народження
шоу-бізнес фигура звезд Little Big
Реклама

Новини партнерів

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото

Популярні статті

Вчора, 20:16Смачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Вчора, 08:23Зірково

alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняЗірково

Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

11 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 11 червня для всіх знаків зодіаку: Терези, візьміть вихідний!

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

10 червняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Кому из знаков Зодиака улыбнется удача в этом году
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти