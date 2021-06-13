Солістка Little Big повністю роздягнулася на нових кадрах: Ах, Ілліч, таку красу відхопив!
Нова дівчина Ілліча з гурту Little Big, який відмовився від "Євробачення-2021", продовжує публікувати "спекотні" фото. Після початку роману Софії і Ілліча, шанувальники пильно стежать за зірками
Кохана Іллі Прускіна солістка Little Big Софія Таюрська, яка нещодавно знялася в мокрій білизні, вирішила знову вразити всіх фотографіями, на яких вона позує повністю голою. 30-річна співачка зробила собі професійну фотосесію, в якій показала фігуру без одягу.
На фото, які Софія Таюрська опублікувала в Instagram, вона позує спиною до фотографа, демонструючи спину і сідниці.
На другому кадрі дівчина була в чорному топі, розпустивши довге волосся.
"Рекомендую кожній жінці спробувати таку зйомку, це кайф", – написала Софія Таюрська.
У коментарях на фото відреагував навіть сам Прусікін, залишивши кілька смайликів коханій. До речі, минулого разу слідом за відвертими кадрами Софії, Ілля теж запостив своє оголене фото в бані.
- "Ауч"
- "Ой ой ой"
- "Дуже естетично"
- "Не у кожної жінки є таке тіло"
- "Соня, ви дуже гарна"
- "Нафоткала тут для Ілліча"
- "Вау"
- "Ах, ну Ілліч, красава! Таку красу відхопив"
Нагадаємо, що в кінці травня цього року Софія Таюрська підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейта, оскільки багато хто вирішив, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реперкою Іриною Сміливою, відомою як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, у 2017 у пари народився син.
Після розлучення Сміливої та Прусікіна з'явилися чутки про роман артиста з його колегою по гурту – Софією Таюрською, яка, на той момент, вже теж не перебувала в стосунках. До початку роману з Іллею у Соні протягом семи років теж були стосунки.
У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дізнайтеся в сюжеті:
Нагадаємо, раніше Ілліч згадав, як почався його роман з Софією Таюрською.
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