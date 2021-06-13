Солістка Little Big повністю роздягнулася на нових кадрах: Ах, Ілліч, таку красу відхопив!

Нова дівчина Ілліча з гурту Little Big, який відмовився від "Євробачення-2021", продовжує публікувати "спекотні" фото. Після початку роману Софії і Ілліча, шанувальники пильно стежать за зірками

Дівчина Ілліча позувала без одягу Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Кохана Іллі Прускіна солістка Little Big Софія Таюрська, яка нещодавно знялася в мокрій білизні, вирішила знову вразити всіх фотографіями, на яких вона позує повністю голою. 30-річна співачка зробила собі професійну фотосесію, в якій показала фігуру без одягу.

На фото, які Софія Таюрська опублікувала в Instagram, вона позує спиною до фотографа, демонструючи спину і сідниці.

Соня Таюрська оголилася у фотосесії Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

На другому кадрі дівчина була в чорному топі, розпустивши довге волосся.

"Рекомендую кожній жінці спробувати таку зйомку, це кайф", – написала Софія Таюрська.

Дівчина Прусікіна Соня Таюрська Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

У коментарях на фото відреагував навіть сам Прусікін, залишивши кілька смайликів коханій. До речі, минулого разу слідом за відвертими кадрами Софії, Ілля теж запостив своє оголене фото в бані.

"Ауч"

"Ой ой ой"

"Дуже естетично"

"Не у кожної жінки є таке тіло"

"Соня, ви дуже гарна"

"Нафоткала тут для Ілліча"

"Вау"

"Ах, ну Ілліч, красава! Таку красу відхопив"

Нагадаємо, що в кінці травня цього року Софія Таюрська підтвердила роман з Іллею Прусікіним. На адресу дівчини надходило багато хейта, оскільки багато хто вирішив, що вона розлучила Прусікіна з його колишньою дружиною – реперкою Іриною Сміливою, відомою як Tatarka. Вони були разом з 2016 по 2020-й рік, у 2017 у пари народився син.

Після розлучення Сміливої та Прусікіна з'явилися чутки про роман артиста з його колегою по гурту – Софією Таюрською, яка, на той момент, вже теж не перебувала в стосунках. До початку роману з Іллею у Соні протягом семи років теж були стосунки.

У яких українських знаменитостей найспокусливіші сідниці – дізнайтеся в сюжеті:

Нагадаємо, раніше Ілліч згадав, як почався його роман з Софією Таюрською.

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