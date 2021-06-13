Рай на земле: Снежана Бабкина поделилась невероятным фото посреди моря
Снежана вместе с мужем и детьми отдыхают в Турции. Супруга музыканта засветила татуировку на ноге и показала фигуру в облегающем купальнике
Снежана Бабкина, которая недавно удивила сменой имиджа, делится с подписчиками фотографиями и видео с отдыха. Вместе с мужем Сергеем Бабкиным и детьми она отправилась в Турцию, где катается на яхте и плавает с рыбами.
В Instagram-аккаунте Снежана Бабкина опубликовала два новых фото: на первом она позирует в черном сдельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и татуировку в виде цветка на ноге, а на втором – плавает в воде невероятно красивого голубого цвета.
"Подо мной Глубина 15 метров. Фото без фильтра! Для меня до сих пор загадка – как у воды с такой глубиной, может быть такой цвет", – написала в посте Снежана.
Фолловеры Снежаны Бабкиной, очарованные ее красотой, оставили много комплиментов в комментариях:
- "Красивая, сексуальная, милая мама троих детей. Восхищаюсь вами"
- "Это волшебство"
- "Нереальная красота"
Снежана Бабкина рассказала об изменах мужа – смотрите сюжет:
Недавно Снежана Бабкина сделала заявление о редкой болезни мужа.
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