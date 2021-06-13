Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рай на земле: Снежана Бабкина поделилась невероятным фото посреди моря

Сегодня, 10:48

Снежана вместе с мужем и детьми отдыхают в Турции. Супруга музыканта засветила татуировку на ноге и показала фигуру в облегающем купальнике

Снежана Бабкина поделилась фотографиями с отдыха
Снежана Бабкина поделилась фотографиями с отдыха
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина, которая недавно удивила сменой имиджа, делится с подписчиками фотографиями и видео с отдыха. Вместе с мужем Сергеем Бабкиным и детьми она отправилась в Турцию, где катается на яхте и плавает с рыбами.

В Instagram-аккаунте Снежана Бабкина опубликовала два новых фото: на первом она позирует в черном сдельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и татуировку в виде цветка на ноге, а на втором – плавает в воде невероятно красивого голубого цвета.

Снежана Бабкина показала мокрое фото в купальнике
Снежана Бабкина показала мокрое фото в купальнике
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Читайте также:
Супруга Бабкина отреагировала на шквал хейта после признания в изменах мужа

"Подо мной Глубина 15 метров. Фото без фильтра! Для меня до сих пор загадка – как у воды с такой глубиной, может быть такой цвет", – написала в посте Снежана.

Снежана Бабкина восхитила фотографией посреди моря
Снежана Бабкина восхитила фотографией посреди моря
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Фолловеры Снежаны Бабкиной, очарованные ее красотой, оставили много комплиментов в комментариях:

  • "Красивая, сексуальная, милая мама троих детей. Восхищаюсь вами"
  • "Это волшебство"
  • "Нереальная красота"
Скриншот: instagram.com/snezhana_babkina
Скриншот: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина рассказала об изменах мужа – смотрите сюжет:

Недавно Снежана Бабкина сделала заявление о редкой болезни мужа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка Little Big полностью разделась на новых кадрах: Ах, Ильич, такую красоту отхватил! Постарели и видно пластику: как изменились актрисы Секса в большом город спустя 23 года alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне
шоу-бизнес фигура звезд Снежана Бабкина
Реклама

Новости партнеров

Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Ирина Билык показала, как выглядела в молодости
Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Популярные статьи

Вчера, 20:16Вкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Вчера, 14:40Звездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Вчера, 12:00Звездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

Вчера, 08:23Звездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

11 июняЗвездно

Брежнева отфутболила подписчика из-за комментария о Лорак: Смотрите на свою семейку

11 июняЗвездно

Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях Романа Полянского (фото)

11 июняВкусно

Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

11 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 11 июня для всех знаков зодиака: Весы, возьмите выходной!

10 июняЗвездно

Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

10 июняЗвездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

10 июняВкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

10 июняЗдорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

10 июняПсихо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

10 июняЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Святослав Вакарчук объявил о разводе с женой
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака
Вакарчук заявил о разрыве с женой после 20 лет брака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять