alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні

Реп-виконавиця знялася оголеною в оточенні ляльок Барбі і показала мініатюрне татуювання на грудях

alyona alyona знялася оголеною у ванні з ляльками Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona, яка нещодавно відповіла, чи поїде вона на "Євробачення" від України, знялася голою у ванні. Виконавиця не перестає дивувати підписників в Instagram і постить провокаційні знімки, зачіпаючи гарячі теми.

На цей раз Альона в своєму профілі розмістила знімок, на якому вона зображена лежачи у воді, навколо неї кілька ляльок Барбі, а сама реперка – без одягу. На фотографії можна побачити також два мініатюрні татуювання артистки – на грудях і на руці.

"Коли не кайфують від моїх кілограмів — я чую галас. Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів "90-60-90", ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса.", – звернулася до підписниць alyona alyona.

Багато шанувальників підтримали Альону в коментарях, та деякі не погодилися з її думкою:

"Мені подобається, коли внутрішня краса співпадає із зовнішньою"

"Вау. Кожен має право виглядати так, як його створила природа і як сама людина себе відчуває"

"Ні, не згодна. Зовнішність означає ставлення до себе, в першу чергу"

"Як на мене, красиво бути здоровою"

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Скріншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Дивіться в сюжеті, скільки зірки заробляють в Instagram:

Раніше ми писали, що alyona alyona роздяглася до білизни і заговорила з підписниками про секс .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися