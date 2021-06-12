alyona alyona засвітила груди на голій фотографії у ванні
Реп-виконавиця знялася оголеною в оточенні ляльок Барбі і показала мініатюрне татуювання на грудях
alyona alyona, яка нещодавно відповіла, чи поїде вона на "Євробачення" від України, знялася голою у ванні. Виконавиця не перестає дивувати підписників в Instagram і постить провокаційні знімки, зачіпаючи гарячі теми.
На цей раз Альона в своєму профілі розмістила знімок, на якому вона зображена лежачи у воді, навколо неї кілька ляльок Барбі, а сама реперка – без одягу. На фотографії можна побачити також два мініатюрні татуювання артистки – на грудях і на руці.
"Коли не кайфують від моїх кілограмів — я чую галас. Дівчата, у мене до вас питання. Ваше тіло гарне? Можете не відповідати, я знаю, що так. Ваша краса полягає не в тому, наскільки ви підходите до стандартів "90-60-90", ваша краса в унікальності. Шрами, родимки (маленькі, великі та дуже великі) та дефекти роблять ваше тіло унікальним. В цьому і є тру краса.", – звернулася до підписниць alyona alyona.
Багато шанувальників підтримали Альону в коментарях, та деякі не погодилися з її думкою:
- "Мені подобається, коли внутрішня краса співпадає із зовнішньою"
- "Вау. Кожен має право виглядати так, як його створила природа і як сама людина себе відчуває"
- "Ні, не згодна. Зовнішність означає ставлення до себе, в першу чергу"
- "Як на мене, красиво бути здоровою"
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