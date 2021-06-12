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Як героїні Сексу та міста виглядають зараз: фото актрис через 23 роки після виходу серіалу

Сьогодні, 13:33

Перша серія культового серіалу вийшла в червні 1998 року. Через 23 роки актриси возз'єдналися на знімальному майданчику для першої читки сценарію "Сексу та міста"

Шанувальники серіалу "Секс у великому місті" – радійте! Зовсім скоро стартують зйомки продовження легендарного проєкту. Сара Джессіка Паркер, яка грала центральну героїню Керрі Бредшоу, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, де вона позує поруч зі своїми колегами – Синтією Ніксон, яка виконувала роль Міранди Гоббс, і Крістін Девіс, яка грала Шарлотту Йорк Голденблатт. Всі вони зібралися на першому читанні сценарію.

Бракує на загальному фото лише Кім Кетролл – знаменитої серцеїдки Саманти, яка, на жаль, через особистий конфлікт з колегами (а особливо з Сарою Джесікою Паркер) відмовилася брати участь в зйомках продовження серіалу.

Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс
Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Life Сьогодні вирішили згадати, як раніше виглядали головні героїні культового серіалу. Зараз Сарі Джесіці Паркер і Крістін Девіс – по 56 років, а Синтії Ніксон – 55. На фото нижче актрисам трохи більше 30 років. Крім Кім Кетролл, яка старша за всіх своїх колег – зараз актрисі 64 роки.

Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Керрі Бредшо та Кім Кетролл у 1999 році
Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Керрі Бредшо та Кім Кетролл у 1999 році
Фото: Getty Images

Перша серія "Сексу та міста" вийшла 6 червня 1998 року, а остання – 22 листопад 2004 року. Після цього також були зняті два повнометражні фільми. У січні 2013 року вийшов приквел "Сексу та міста" – "Щоденники Керрі", де роль юної Керрі Бредшоу зіграла Анна-Софія Робб.

До слова, в зйомках продовження серіалу також візьме участь Кріс Нот, який відомий за своєю роллю коханого Керрі Бредшоу – Містера Біга в "Сексі та місті".

Зазначимо, що про продовження серіалу стало відомо в січні цього року. Спочатку творці проєкту не планували запрошувати Кріса Нота приєднатися до зйомок, однак пізніше вони зрозуміли, що шанувальники жадають побачити Містера Біга знову.

Сара Джессіка Паркер розкрила деталі сценарію нових серій "Сексу та міста" – дивіться про це відеосюжет:

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шоу-бізнес Сара Джессіка Паркер Секс у великому місті
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