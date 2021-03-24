Дружина Бабкіна відреагувала на шквал хейту після зізнання в зрадах чоловіка
Сніжана Бабкіна дала пораду хейтерам
Дружина Сергія Бабкіна Сніжана відповіла хейтерам, які обговорюють їх пару після зізнання про зради чоловіка.
В Instagram вона опублікувала пост, в якому розповіла, що "біль, роздратування, заздрість і гнів – це прихована енергія" і варто від неї звільнитися.
Сніжана розповіла, що останнім часом про себе чує різні речі. Хтось називає її відьмою і вважає, що вона "приворожила Сергія", хтось думає, що взяла його "забезпеченого" і їй дуже пощастило. Треті – Сергія Бабкіна назвали підкаблучником. Четверті критикують її за те, що вона пробачила чоловікові зради.
Вона порекомендувала переставати підглядати в замкову щілину за іншими і заздрити, а також давати оцінки. Бабкіна вважає, що будь-який біль і образу можна трансформувати в щось хороше.
"Виживуть тільки коханці. Це ті, хто займаються коханням всередині себе. А решта все – хрінь з вашого розуму ", – написала Сніжана Бабкіна.
Раніше Сергій Бабкін переніс другу операцію на очах в Австрії .
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