Сніжана Бабкіна здивувала зміною іміджу: фото до та після

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна здивувала своїх шанувальників зміною іміджу. Знаменитість зробила стрижку боб

Сніжана Бабкіна, дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, здивувала шанувальників зміною іміджу: знаменитість зробила стрижку боб. Фотографії вона опублікувала на сторінці в Instagram.

"Дякую моїм майстрам за легкість, оновлення, відчуття щастя і дівочості. Як вам мій боб?" – підписала знімок Сніжана Бабкіна.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

На фото зірка позує у стильному образі: світлих джинсах, чорному топі та білих кросівках.

Користувачі мережі оцінили оновлений образ Сніжани і засипали її компліментами. "Вам дуже личить", "Дівчинко, вас не впізнати! Прекрасна", "І макіяж, і зачіска вам до лиця", – пишуть користувачі в коментарях.

Сніжана Бабкіна – українська актриса театру і кіно, танцівниця, дружина та менеджер Сергія Бабкіна. У 2017 і 2018 роках була представлена у номінації "Найкращий менеджмент" української музичної премії YUNA.

Раніше Сергій Бабкін переніс другу операцію на очах в Австрії.

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