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Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

Сьогодні, 12:48

Дівчина розповіла, чому всі учасниці часто купували засоби для догляду за шкірою і волоссям, а також зізналася, чи дійсно на проєкті все "по-справжньому"

Джессіка залишила проект у 10 випуску
Джессіка залишила проект у 10 випуску
Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессіка Чегі, яка покинула реаліті в 10 випуску "Холостяка-11", зізналася – на проєкті все насправді.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала пост, в якому розповіла подробиці про проєкт "Холостяк".

"Звісно, "Холостяк", як і будь-яке інше телешоу, має сюжетну лінію. Але це не причина не довіряти його справедливості та щирості, адже всі кінцеві рішення завжди були за Мішею та за кожною із дівчат", – написала Джессіка.

За словами Чегі, спочатку їй було дуже важко перебувати в оточенні незнайомих людей, але вона дуже швидко звикла до своїх суперниць і знімальної групи.

Також Джессіка підкреслила, що дівчатам не платили гроші на проєкті, крім добових, які видавалися кожній з учасниць на харчування.

Джессіка Чегі
Джессіка Чегі
Фото: instagram.com/antoniajessica

Крім цього, дівчина зізналася, що вона і багато інших учасниць нерідко купували собі засоби для догляду за шкірою і волоссям. Дівчатам часто робили зачіски і професійний макіяж, після яких страждали шкіра обличчя і локони учасниць.

І ще один цікавий факт – Джессіка подала свою анкету для участі в "Холостяку" за пару тижнів до старту зйомок, тому була впевнена, що не стане учасницею шоу.

"Холостяк" став для мене поштовхом почати все з чистого аркуша і по-іншому подивитися на своє життя. Я дуже вдячна за такий досвід і за хороші спогади, які назавжди залишилися в моєму серці", – написала Чегі.

Раніше ми писали, що Анна Богдан з Холостяка-11 назвала свою фаворитку серед суперниць.

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