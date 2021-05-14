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На маму чи тата? На кого схожий Холостяк Михайло Заливако (голосування)

Сьогодні, 22:20

У проєкті Холостяк були показані архівні фото батьків Михайла – Володимира і Лариси. Пропонуємо проголосувати, на кого більше схожий Заливако

Михйало Заливако з батьками
Михйало Заливако з батьками
Фото: Скриншот из видео, пресслужба

Якщо в 10 випуску проєкту "Холостяк-11" Михайло Заливако знайомився з батьками кожної з учасниць, то цього разц, в 11 епізоді, Холостяк познайомив дівчат зі своїми друзями і рідними.

Михайло також поділився фотографіями з сімейного архіву. На знімках Заливако, будучи ще зовсім маленьким, позує з татом і мамою.

Пропонуємо проголосувати – на якого з батьків схожий Холостяк? (Голосування – в кінці матеріалу)

Михайло Заливако з батьком
Михайло Заливако з батьком
Фото: Скриншот из видео

А ось і архівні фото Михайла з мамою.

Михайло Заливако з мамою
Михайло Заливако з мамою
Фото: Скриншот из видео

Батьки Михайла розлучилися, коли йому було близько 13 років. Як зізнається Заливако, він майже не відчув розставання батька і матері, адже вони продовжували спілкування один з одним.

За словами мами Михайла, зі своїм колишнім чоловіком вони були скоріше дуже близькими друзями, ніж коханими.

А тепер ще раз подивіться на фото батьків Заливако і проголосуйте:

Раніше ми розповіли, хто залищив проєкт в десятому випуску "Холостяка-11".

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