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Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

Вчора, 23:55

Вперше в історії проєкту "Холостяк" фіналістками стали три дівчини

Юлія "Зайка" Бельченко
Юлія "Зайка" Бельченко
Фото: instagram.com/julz_seven

У 11 випуску проєкту "Холостяк-11" Михайло Заливако відправив додому Дашу Ставничу. Здавалося б, у фіналі залишилося двоє дівчат – Розалі і Аня. Але на глядачів чекав дуже несподіваний поворот подій – на проєкт повернулася Юля "Зайка", яка залишила реаліті ще в 9-му випуску.

Юлія відправила Михайлу записку з проханням дати їй другий шанс і прийти на місце їхнього першого побачення. Михайло Заливако прийняв запрошення і пара знову зустрілася! А ще Зайка познайомила Заливако зі своєю мамою, і сама поспілкувалася з мамою Холостяка. Розповідаємо, як все пройшло і чому Юлія стала третьою фіналісткою.

Зізнання Зайки

Юля покликала Холостяка в той же ресторан, в якому вони були на найпершому їхньому побаченні. "Зайка" одягла сукню і туфлі, які купив їй тоді Михайло.

"Я не бачив Юлю два тижні, а ніби пройшов рік. Мені було цікаво послухати, що вона скаже", – заявив перед побаченням Холостяк.

Скріншот: кадр з відео

Юля переживала через те, що раніше залишила проєкт, адже вона не встигла висловити щирі почуття і сказати Михайлу головне:

"Я тут, щоб сказати тобі дуже важливі речі. Перше питання – чутки, які ходили навколо мене на проєкті. Про ескорт і так далі... Я ніколи цим не займалася! Друге і найголовніше – я реально хочу бути з тобою. Я тебе люблю!" – зізналася Юля.

Холостяк сторопів від такого визнання. За його словами, в той вечір він "повірив Юлі", хоча і "був в шоці" від її слів.

Знайомство з мамами

Оскільки в цьому випуску Заливако знайомив учасниць зі своїми рідними, він вирішив представити Юлю своїй мамі. Вони поспілкувалися через відеозв'язок.

"Мені 27 років, я з Києва і я дуже закохана у вашого сина", – заявила Юля мамі Михайла і розплакалася.

Холостяк зазначив, що дівчина дуже сподобалася його мамі і він був радий, що познайомив їх.

Скріншот: кадр з відео

Пізніше прийшов час знайомства з мамою Юлі – Іриною. Холостяку було цікаво поспілкуватися з нею і дізнатися, якою "Зайка" була в дитинстві.

"Мені здавалося що це буде відповіддю на всі непорозуміння, які у мене є з Юлею", – поділився Холостяк.

Мама дівчини зазначила, що Юлі ще потрібно вчитися розкривати свої справжні почуття.

"Їй потрібно бути більш відкритою, потрібно цьому навчитися", – підмітила Ірина.

Скріншот: кадр з відео

Жінка побачила в Холостяці свого майбутнього зятя: "Вони дивляться один на одного захопленими очима. Можливо, Міша став би моїм зятем. Я була б не проти. Онуків хочу".

Здається, почуття Холостяка до Юлі "Зайки" ще не охололи, тож дівчина стала третьою фіналісткою проєкту. В кінці їхнього побачення, Заливако відвів Юлю у квітковий магазин і вручив їй троянду.

"Я хочу, щоб ти повернулася", – сказав Холостяк Юлі.

Скріншот: кадр з відео

Раніше ми розповіли, хто залишив проєкт в десятому випуску "Холостяка-11".

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