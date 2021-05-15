11 випуск Холостяка-11: Михайло Заливако познайомив учасниць зі своєю мамою

Дізнайтеся найцікавіші подробиці нового випуску проєкту "Холостяк-11". Як пройшло знайомство дівчат з рідними і близькими Михайла Заливака

Як пройшов 11 випуск Холостяка-11 Фото: скриншот

У 11-му випуску проєкту "Холостяк-11" Михайло Заливако знайомив дівчат зі своєю мамою і близькими друзями.

Раніше ми вже розповіли, хто взалишив проєкт в 11-му випуску. А в цьому матеріалі ми коротко описали всі найцікавіші і яскраві моменти нового епізоду романтичного реаліті.

Аня

Перед знайомством з рідними і друзями Михайло Заливако повів Аню на заняття з кікбоксингом. Таке рішення Холостяк прийняв після того, як згадав, що Аня колись хотіла займатися тайським боксом.

Не можна сказати, що дівчина дійсно була в захваті від ідеї такого побачення – їй більше подобається не битися, а цілуватися.

Скріншот: відео

Після цього пару чекала зустріч з мамою Михайла, його друзями і маленькою хрещеницею в ресторані.

Перед цим Аня вибирала подарунок для хрещениці Михайла разом з його мамою, поки сам Холостяк поїхав у справах.

Скріншот: відео

Ані довелося одній знайомитися з матір'ю Заливака – Ларисою. Жінка розпитувала Аню про сім'ю, свого сина і її почуття. Маму Холостяка трохи збентежив той момент, що дівчина кілька разів згадала, що їй подобається "активність і екстрим" Михайла, але вона нічого не сказала про його чоловічі якості.

Пізніше дія перемістилося в ресторан, де Аня познайомилася з друзями і хрещеницею Михайла.

Скріншот: відео

Даша

З Дашею Холостяк спочатку прокотився на оглядовому колесі, а потім повів дівчину в свій офіс і познайомив зі своїм колегою і за сумісництвом близьким другом – Володимиром.

Скріншот: відео

Пізніше пройшло знайомство Даші з мамою Михайла. І воно не заладилося, їм не вдалося знайти спільну мову.

Крім матері Михайла, Даша познайомилася по відеозв'язку ще й з батьком Холостяка. Він здався їй дуже добродушним і з хорошим почуттям гумору. Даша стала єдиною учасницею, яка познайомилася з татом Заливака.

Скріншот: відео

Розалі

Розалі і Міша перед знайомством з мамою Холостяка створювали мультик. Заливако зберіг блокнот, в якому вони з Розалі раніше написали її "історію життя". За мотивами розповіді пара намалювала мультфільм і навіть озвучила його!

Скріншот: відео

Розалі дуже сподобалася мамі Михайла, яка зазначила, що дівчина дуже красива і приємна в спілкуванні.

І головна новина випуску – на проєкт повернулася Юлія "Зайка" ! Про її повернення читайте в ще одному нашому матеріалі.

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