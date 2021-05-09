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Анна Богдан з Холостяка-11 назвала свою фаворитку серед суперниць

Сьогодні, 09:31

Дівчина зізналася в цьому після того, як ще одна учасниця покинула проєкт

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка різко відреагувала на критику хейтерав назвала ім'я учасниці, яка їй подобалася. Вірніше сказати – колишньої учасниці.

Після 10 випуску реаліті Богдан опублікувала в своєму Insta-профілі пост, де написала про церемонію троянд. Вона також згадала Джессіку, зізнавшись, що та викликала у неї позитивні емоції.

"... Джессіка залишається без троянди. Чесно, мене це навіть шокувало... Я не можу сказати, що з Джессікою ми були близькі подруги, але було в ній щось, за що вона мені подобалася. Я напевно, в силу свого характеру, люблю яскравих особистостей. Кожен з нас вибирає свою фаворитку... І хтось викликає прихильність до себе більше, а хтось менше", – розповіла фоловерам Богдан.

, | 11 (@hannastorozhuk)

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Деякі підписники Анни Богдан підтримали її, висловивши впевненість, що вона стане переможницею "Холостяка-11", а інші написали, що вони вболівали за Джессіку:

  • "З самого початку вболівала за Джессіку"
  • "Думаю, що він у фіналі вибере тебе"
  • "Я була впевнена, що в фіналі будете ви з Джессікою"
  • "За Джессіку"
Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk
Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Раніше ми писали, що в соцмережах з шоком сприйняли те, що Джессіка пішла з "Холостяка".

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