Анна Богдан з Холостяка-11 назвала свою фаворитку серед суперниць

Дівчина зізналася в цьому після того, як ще одна учасниця покинула проєкт

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка різко відреагувала на критику хейтерав назвала ім'я учасниці, яка їй подобалася. Вірніше сказати – колишньої учасниці.

Після 10 випуску реаліті Богдан опублікувала в своєму Insta-профілі пост, де написала про церемонію троянд. Вона також згадала Джессіку, зізнавшись, що та викликала у неї позитивні емоції.

"... Джессіка залишається без троянди. Чесно, мене це навіть шокувало... Я не можу сказати, що з Джессікою ми були близькі подруги, але було в ній щось, за що вона мені подобалася. Я напевно, в силу свого характеру, люблю яскравих особистостей. Кожен з нас вибирає свою фаворитку... І хтось викликає прихильність до себе більше, а хтось менше", – розповіла фоловерам Богдан.

Деякі підписники Анни Богдан підтримали її, висловивши впевненість, що вона стане переможницею "Холостяка-11", а інші написали, що вони вболівали за Джессіку:

"З самого початку вболівала за Джессіку"

"Думаю, що він у фіналі вибере тебе"

"Я була впевнена, що в фіналі будете ви з Джессікою"

"За Джессіку"

Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Раніше ми писали, що в соцмережах з шоком сприйняли те, що Джессіка пішла з "Холостяка".

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