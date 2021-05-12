Як насправді проходять зйомки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Анна описала свою квартиру в той момент, коли там проходили зйомки знайомства Михайла Залівако з її родичами

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

У минулому випуску проєкту "Холостяк-11" Михайло Заливако знайомився з батьками чотирьох учасниць – Анни, Розалі, Дар'ї та Джесіки.

Анна Богдан вирішила поділитися з підписниками подробицями залаштунків проєкту. На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, як проходить знімальний процес.

"Почнемо з того, що до мого прильоту до Києва, знімальна група вже встигла познайомитися з мамою, і побувати у неї в гостях. Потрібно було розуміти, чи можна здійснити зйомку в нашій квартирі, чи вистачить місця і освітлення. Насправді, поряд з диваном, на якому ми сиділи, розміщено до шести камер, з великою кількістю різного підсвічування, прожекторів і ще купою всяких штуковин. І це все заради красивої і чіткої картинки для глядача", – поділилася Анна.

Скріншот: кадр з проекту

За словами дівчини, якщо в квартирі учасниць неможливо розмістити техніку, то зйомку проводять в іншому місці. Також на майданчику є обмеження щодо гостей. Як зізналася Богдан – з нею, її двоюрідною сестрою, мамою і рідним братом мала бути ще одна людина, але її не пустили до кадру.

Як пише Анна, в квартирі її сім'ї було безліч проводів, камер та іншої техніки, а знімальна команда "Холостяка" включає близько 30 осіб.

Після зйомок зустрічі з рідними, родичі Анни і сама дівчина записували інтерв'ю.

"Після зйомок Міша поїхав. Це було близько другої години ночі. Наступний етап – інтерв'ю у моїх рідних, все це тривало до 4 ранку", – розповіла Богдан.

Раніше ми повідомляли, що в 10 випуску "Холостяка-11" проєкт залищила Джессіка Чегі.

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