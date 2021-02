Повія з "Гри престолів" звинуватила Меріліна Менсона в жорстокому насильстві

Зірка розповіла, як артист із прикладу наслідування для неї перетворився на монстра

Британська акторка Есме Б'янко, яка зіграла роль повії в популярному серіалі "Гра престолів", висунула проти Меріліна Менсона звинувачення в аб'юзі. До цього музиканта звинуватила в насильстві зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд, а потім ще й написала заяву в поліцію на його дружину через погрози.

Нагадаємо, що Есме Б'янко грала в "Грі престолів" роль повії Рос, якої спочатку не було в книгах автора Джорджа Мартіна. Тому її персонаж просто значився як "Руда повія". Але згодом письменник запропонував, щоб акторка знялася в подальших епізодах, і в підсумку її образ вийшов дуже ефектним і романтичним. Говорячи про романтику, у нас є дещо цікаве для справжніх серіаломанів – 14 свіжих ідей, як незвично відзначити День закоханих.

Есме Б`янко в серіалі "Гра престолів" Фото: HBO

Есме Б'янко розповіла виданню The Cut, що вона з 16 років любила музику Меріліна Менсона і навіть не знала, що колись зустрінеться з ним. Але у 2005 році, через наречену музиканта Діту фон Тіз Есме нарешті познайомилася зі своїм кумиром.

Через кілька років, коли Діта і Менсон розлучилися, Есме зблизилася з ним. У підсумку ця близькість обернулася страшними психологічними травмами в акторки – у неї було діагностовано ПТСР (посттравматичний стресовий розлад).

Читайте також: Трансгендерна стилістка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві

У 2009 році на фільмуванні кліпу Меріліна Менсона I Want to Kill You Like They Do in the Movies, які тривали три дні, артист використовував БДСМ-практики, бив дівчину батогом, змушував вживати кокаїн і зв'язував проводами. Крім цього, музикант використовував на Есме секс-іграшку. За словами акторки, тоді вона не сприймала це як "насильство", тому що думала, що це частина роботи в шоу-бізнесі.

Потім якийсь час Есме і Мерілін зустрічалися на відстані, але згодом з'їхалися. У результаті артист знову почав проявляти жорстокість до коханої. Якось він навіть порізав її тіло ножем.

Мерилін Менсон Фото: Getty Images

"Це був свого роду останній момент, коли я втратила будь-яке почуття надії та безпеки", – прокоментувала інцидент актриса.

Есме Б'янко остаточно розірвала стосунки з Меріліном Менсоном після того, як той бігав за нею із сокирою по квартирі. Акторка втекла від музиканта, поки він спав, а прощального листа надіслала йому електронкою.

Разом з тим ексдружина Менсона Діта фон Тіз прокоментувала обвинувачення його в насильстві, зізнавшись, що він жодного разу її не образив.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися