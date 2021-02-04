Актриса Ліза Майська: Найголовніший цензор перебуває всередині мене

Прем'єра серіалу "Мертві лілії" відбудеться 8 лютого

8 лютого в 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 8-серійного фільму "Мертві лілії". Виконавиця головної ролі Ліза Майська розповіла, як працювала над своїм персонажем, чому режисера пробрав озноб після першої сцени, і яку пораду актриса засвоїла ще зі студентських років.

Ліза, як вам працюється на проекті "Мертві лілії"?

Я тут літаю! Моя героїня дуже легко народилася: її міміка, як вона рухається, розмовляє. У нас з режисером Пашею Тупиком склався якийсь внутрішній зв'язок, коли я прийшла на проби. Він дуже довго говорив зі мною, приділив багато часу всім нюансам. Зараз це так рідко буває через темп і швидкість нашого життя.

Актриса Ліза Майська і режисер "Мертві лілії" Павло Тупик Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розкажіть про свою героїню?

Анна – дуже красива і заможна жінка. У невеликому місті, де відбуваються події, моя героїня вирішила побудувати бальнеологічну лікарню. У Анни є проблема – вона не може народити дитину. А зміна обстановки, на думку моєї героїні, допоможе розслабитися і тоді, можливо, все вийде. Але несподівано життя підносить такий сюрприз, що її світосприйняття кардинально змінюється.

Чи легко вам вдалося увійти в образ?

Я завжди намагаюся враховувати всі нюанси. Під час роботи над роллю Анни я вирішила уточнити у фізіономіста, як може поводитися моя героїня, якщо знати її історію. І фахівець дав мені дуже хорошу пораду. Вона запропонувала подивитися відео лікаря, якого звинувачують в гучній справі.

Я прийшла до режисера Павла Тупика і кажу: "Ось ця жінка – наша героїня". А потім ми зробили сцену, і режисер сказав: "По-моєму, це стовідсоткове влучання. Мене навіть пробрав озноб".

На щастя, мені щастить, тому що я весь час отримую непрості ролі. І режисери, які мене запрошують, це розуміють. Вони дають мені більше часу, ніж зазвичай покладається на роботу з акторами. І я це шалено ціную. Адже дуже важливо, коли ти не поспішаєш, включаєшся в роль і потім вже граєш з першого дубля.

Акторка Ліза Майська Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коли вас впізнають на вулиці, то просять вас дати їм який-небудь пораду?

Нещодавно до мене звернулася дівчина: "Я так хочу бути актрисою. Навіть бізнес кинула, щоб грати в кіно! З чого починати? Куди йти?" Питаю в неї: "А яка у вас мета? Заради чого ви йдете в цю професію?" Я завжди готова допомогти, але мені потрібно розуміти, що ми на одній стороні. Я гіпервідповідальна і відповідаю за кожного, кого комусь рекомендую.

А яка з порад викладачів вам врізалась в пам'ять?

Народний артист України Василь Баша говорив нам на курсі: "20% – це талант, 80% – ваша робота. Не думайте, що якщо ви талановиті, то вам буде все легко даватися. Тут треба пахати". Можете уявити, які в нас закладалися істини? Вже тоді нас налаштовували на те, що ми еліта, і що б не відбувалося, ми повинні бути на крок попереду, щоб бачити будь-яку ситуацію з боку. Нас так натаскали, що це вже умовний рефлекс – аналізувати те, що відбувається з висоти пташиного польоту. До речі, і на себе потрібно дивитися точно так само.

Актриса Ліза Майовська Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як ви ставитеся до критики?

Найголовніший цензор перебуває всередині мене. Я завжди висувала високі вимоги до себе і часто задавалася питанням, наскільки заслужено займаю акторську нішу. Тобто боротьба з внутрішнім критиком велася постійно. Я розуміла, що треба спокійніше ставитися до себе, хоч іноді поберегти сили. Але ні, все одно деколи складно себе переконати. Мені важливо, щоб мої персонажі не повторювалися, з огляду на те, що у мене була низка схожих антигероїнь.

Тим часом зірка "Величного століття" показала, як виглядала до популярності.

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