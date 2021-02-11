Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скандал в Голлівуді: зірку "Мандалорця" звільнили з серіалу за порівняння США з Третім рейхом

Сьогодні, 15:03

Акторка позбулася роботи через необережні пости у соціальних мережах

Спортсменка і акторка Джина Карано з серіалу "Мандалорець", в якому глядачі знайшли смішний кіноляп, втратила роботу після своїх різких висловлювань в соцмережах.

Після того як Джина порівняла поводження з республіканцями в США з політикою нацистської Німеччини до євреїв, студія Lucasfilm миттєво звільнила акторку Тепер вона більше не з'явиться не тільки в "Мандалорці", але й у всіх інших фільмах франшизи "Зоряних війн". Про це пише The Hollywood Reporter.

Джина Карано зіграла в "Мандалорці" одну з ролей в основному складі – Кару Дюн – колишнього штурмовика, а тепер – найману вбивцю з вигаданої планети Альдераан. До речі, якщо ви ще не дивилися "Мандалорця" – це чудовий серіал, щоб скоротати снігові зимові ночі. До того ж на носі святковий вечір – День закоханих, але для цього випадку ми вже підготували 14 LOVEхаків для кіноманів.

Джіна Карано в сериалі "Мандалорець" / Disney +
Джіна Карано в сериалі "Мандалорець" / Disney +
Фото: Disney

Отже блискуча роль акторки не змогла спокутувати її необережних висловлювань.

"Євреїв били на вулицях не нацисти, а їхні сусіди, і навіть діти. Через те, що історію редагують, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб нацистські солдати змогли легко знищити тисячі євреїв, уряд спочатку змусив своїх сусідів ненавидіти євреїв просто за те, що вони євреї. І чим це відрізняється від ненависті до когось за політичні погляди?", – заявила Джина Карано.

Попри те, що відео було видалено з Instagram, публікації Джини вже встигли побачити користувачі. У соцмережах почали закликати студію Lucasfil звільнити акторку. Відповіді не довелося довго чекати.

"Джина Карано зараз не працює в Lucasfilm, і ми не збираємося співпрацювати з нею в майбутньому", – заявила студія і зробила акцент на тому, що пости акторки в соцмережах паплюжать інших людей.

Раніше Сара Джессіка Паркер проговорилася про новий сезон серіалу "Секс і місто".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фінал "Ходу королеви" отримав найбільший рейтинг в історії Netflix: чим закінчився серіал Анна Кошмал про сцени в ліжку: "Зазвичай це тільки в кадрі виглядає дуже сексуально" Телеканал "Україна" покаже серіал "У полоні минулого" з Аліною Гросу
Голлівуд серіали актриса Мандалорец
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев

Популярні статті

Сьогодні, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Сьогодні, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Новини партнерів

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Олю Полякову жестко раскритиковали за отдых на Мальдивах
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
alyona alyona розповіла про "трешову" відпустку в Єгипті з другом
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти