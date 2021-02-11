Скандал в Голлівуді: зірку "Мандалорця" звільнили з серіалу за порівняння США з Третім рейхом

Акторка позбулася роботи через необережні пости у соціальних мережах

Спортсменка і акторка Джина Карано з серіалу "Мандалорець", в якому глядачі знайшли смішний кіноляп, втратила роботу після своїх різких висловлювань в соцмережах.

Після того як Джина порівняла поводження з республіканцями в США з політикою нацистської Німеччини до євреїв, студія Lucasfilm миттєво звільнила акторку Тепер вона більше не з'явиться не тільки в "Мандалорці", але й у всіх інших фільмах франшизи "Зоряних війн". Про це пише The Hollywood Reporter.

Джина Карано зіграла в "Мандалорці" одну з ролей в основному складі – Кару Дюн – колишнього штурмовика, а тепер – найману вбивцю з вигаданої планети Альдераан. До речі, якщо ви ще не дивилися "Мандалорця" – це чудовий серіал, щоб скоротати снігові зимові ночі. До того ж на носі святковий вечір – День закоханих, але для цього випадку ми вже підготували 14 LOVEхаків для кіноманів.

Джіна Карано в сериалі "Мандалорець" / Disney + Фото: Disney

Отже блискуча роль акторки не змогла спокутувати її необережних висловлювань.

"Євреїв били на вулицях не нацисти, а їхні сусіди, і навіть діти. Через те, що історію редагують, більшість людей сьогодні не усвідомлюють, що для того, щоб нацистські солдати змогли легко знищити тисячі євреїв, уряд спочатку змусив своїх сусідів ненавидіти євреїв просто за те, що вони євреї. І чим це відрізняється від ненависті до когось за політичні погляди?", – заявила Джина Карано.

Попри те, що відео було видалено з Instagram, публікації Джини вже встигли побачити користувачі. У соцмережах почали закликати студію Lucasfil звільнити акторку. Відповіді не довелося довго чекати.

"Джина Карано зараз не працює в Lucasfilm, і ми не збираємося співпрацювати з нею в майбутньому", – заявила студія і зробила акцент на тому, що пости акторки в соцмережах паплюжать інших людей.

Раніше Сара Джессіка Паркер проговорилася про новий сезон серіалу "Секс і місто".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися