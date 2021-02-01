Зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд звинуватила Меріліна Менсона в насильстві

Музикант провляв жорстокість до акторки ще під час їхніх стосунків десять років тому

Рок-співака Меріліна Менсона, якого вже звинувачували в сексуальних домаганнях, знову викрили в знущаннях. Цього разу колишня дівчина Менсона, зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд заявила, що їй набридло жити в страху та оприлюднила ім'я свого абьюзера.

Акторка написала відвертий пост в Instagram, у якому розповіла підписникам, що її абьюзером був Мерилін Менсон. Музикант систематично принижував її, маніпулював нею і змушував підкорятися його вимогам. Тоді Еван Рейчел Вуд було всього 19 років.

Мерилін Менсон і Еван Рейчел Вуд Фото: Getty Images

"Ім'я мого абьюзера Браян Ворнер, також відомий як Мерилін Менсон. Він схиляв мене до сексу, коли я була ще підлітком, і страшно знущався наді мною довгі роки. Він "пудрив" мені мізки та маніпулював мною, щоб я підкорялася. Мені набридло жити в страху відплати, брехні й шантажу. Я пишу це для того, щоб викрити цього небезпечного чоловіка і закликати індустрії, які підтримували його, перш ніж він зруйнує інші життя. Я підтримую усіх жертв, які обрали більше не мовчати", – написала Еван Рейчел Вуд.

Мерілін Менсон і Еван Рейчел Вуд почали зустрічатися у 2006 році. Але у 2008 році розлучилися і зійшлися знову через рік. Незабаром Мерилін Менсон зробив акторці пропозицію і справа майже дійшла до весілля, але Еван Рейчел Вуд розірвала заручини.

Через більш ніж десять років акторка заговорила про абьюз з боку її екскоханого. Насправді ж, це може по-справжньому зіпсувати репутацію музиканта і зробити його персоною нон грата на багатьох сервісах, адже в кінці 2020 року він випустив новий альбом.

Раніше з'явилися нові подробиці про скандал з актором Армі Хаммером – зірка хотів задушити свою собаку і зберігав манекени для зв'язування в підвалі.

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