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Актриса, яка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві, написала заяву в поліцію на його дружину

Сьогодні, 15:06

Дружина рок-музиканта загрожувала Еван Рейчел Вуд

Актриса Еван Рейчел Вуд, яка звинуватила рок-музиканта Меріліна Менсона в насильстві написала заяву в поліцію на його дружину Ліндсі Усіч, повідомляє Page Six.

Вуд заявила, що в минулому році вона подала заяву після того, як Усіч повідомила про намір опублікувати компрометуючі фото актриси, щоб "заткнути їй рота" і "зруйнувати її кар'єру".

Еван Рейчел Вуд і Ліндсі Усіч
Еван Рейчел Вуд і Ліндсі Усіч
Фото: instagram.com/evanrachelwood, instagram.com/lindsayusichofficial

Еван Рейчел стверджує, що зазначені фотографії були зроблені, коли вона, будучи неповнолітньою, зустрічалася з Мерліном Менсоном.

На фото, яке хотіла опублікувати дружина музиканта, Еван Рейчел була одягнена у військовий кашкет в німецькому стилі, яка, як вона стверджує, належала Менсону. Актриса сама вирішила опублікувати знімок.

Скріншот: Instagram

За словами Вуд, вуса, як у Гітлера, їй намалювали на вечірці після концерту Меріліна. Вона також зізналася, що в той період захоплювалася алкоголем і наркотиками.

Нагадаємо, американська співачка заявила, що в будинку Меріліна Менсона є "кімната для зґвалтувань".

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