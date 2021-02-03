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Трансгендерна жінка-стилістка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві

Сьогодні, 13:57

У 2011 році Мерилін Менсон нібито погрожував Лав Бейлі пістолетом

Модна стилістка, трансгендерна жінка Лав Дейлі стала дев'ятою в списку жертв, хто звинуватив співака Меріліна Менсона в жорстокому поводженні, повідомляє Daily Mail.

Лав заявила, що артист "приставив пістолет до її лоба", коли вона працювала на зйомках в його будинку в 2011 році, і в грубій формі сказав, що ненавидить представників ЛГБТК.

Лав Бейлі та Мерілін Менсон
Лав Бейлі та Мерілін Менсон
Фото: Getty Images, instagram.com/loveisbailey

Лав зазначила, що про інцидент вона писала ще в 2017 році, але тепер привернула увагу до нього знову після одкровень екскоханої Меріліна – Еван Реейчел Вуд. Актриса звинуватила колишнього нареченого в знущаннях і приниженні. Менсон спростовує звинувачення, назвавши їх "спотворенням реальності".

Раніше ми повідомляли, що Меріліна Менсона виріжуть з "Американських богів" після звинувачення в насильстві.

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