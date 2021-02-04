Ексдружина Меріліна Менсона Діта фон Тіз прокоментувала звинувачення його в насильстві

Діта і Мерилін були разом протягом семи років

Все більше жінок починають ділитися особистими історіями, звинувачуючи знаменитого рок-співака Меріліна Менсона в насильстві. Першою виступила його колишня кохана, акторка Еван Рейчел Вуд. Після неї ще кілька дівчат заявили про жорстоке поводження з боку Менсона. Цей скандал прокоментувала ексдружина Меріліна – Діта фон Тіз.

Діта фон Тіз і Мерілін Менсон Фото: instagram.com/ditavonteese, instagram.com/marilynmanson

На своїй сторінці в Instagram Діта, модель і королева бурлеску, опублікувала листа, в якому зізналася, що за всі сім років стосунків Мерилін Менсон жодного разу її не образив. А якби він проявляв насильство, то вона б "не вийшла за нього заміж у грудні 2005 року". Модель також назвала причину розлучення.

"Я пішла від нього через 12 місяців через його невірність і наркотичну залежність. Будь-якому насильству немає місця в стосунках. Всіх тих, хто піддався насильству, я закликаю зробити кроки, щоб зцілитися і знайти сили для повної самореалізації. Це моя єдина заява з цього приводу", – написала Діта.

Фото: instagram.com/ditavonteese

Нагадаємо, трансгендерна стилістка звинуватила Меріліна Менсона в насильстві.

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