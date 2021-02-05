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Анна Кошмал про постільні сцени: "Зазвичай це тільки в кадрі виглядає дуже сексуально"

Сьогодні, 17:17

7 лютого відбудеться прем'єра серіалу "Добра душа" з Анною в головній ролі

Цієї неділі, 7 лютого, о 17:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Добра душа" виробництва компанії Filmstream. Головну роль в картині виконала популярна актриса Анна Кошмал. Її героїня – чуйна дівчина на ім'я Люба, яка в прагненні допомогти всім навколо сама потрапляє в неприємності. Про свій новий проект, роботу з режисером Анатолієм Матешко та зйомки постільних сцен вона розповіла нам в інтерв'ю.

Акторка Анна Кошмал
Акторка Анна Кошмал
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Аня, про що по-вашому ця картина?

"Добра душа" – історія про те, що іноді нам треба пройти важкі життєві випробування, щоб отримати певний досвід. Потрібно пам'ятати, що в кожній нашій трагедії закладений потенціал успіху і щастя. Хоч це досить банально, але яким би темним не був той тунель, в кінці все одно буде прекрасний світ. Життя підкидає нам багато сюрпризів, не завжди вони приємні, але врешті-решт все буде добре. Всесвіт все так організує, що від своєї долі ви нікуди не втечете.

Ваша героїня Люба вчиться на медика. Яка вона?

Проста студентка, яка любить свою роботу, професію, поважає старших. Люба – дуже порядна людина, яка завжди готова допомогти. Але, як то кажуть, ініціатива не завжди на руку.

Над фільмом працював відомий режисер Анатолій Матешко. Вам комфортно з ним на майданчику?

Він дуже спокійний, розважливий. Я ціную ці якості в керівниках процесу. Це дуже важливо, коли людина вміє організувати спокійний творчий простір. Звичайно, на майданчику з ним комфортно, вдумливо, завжди є, про що поговорити, твої пропозиції приймають. Є спільна робота, співпраця. Класно, коли люди працюють на одній хвилі. Я завжди прислухаюся до нього, його думка для мене дуже важливо, адже саме режисер має загальну картинку про історію.

Акторка Анна Кошмал
Акторка Анна Кошмал
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А з партнерами відразу знайшли спільну мову?

Олександр Константинов – це мій подарунок, як партнер, як людина, як однодумець. Ми з ним відразу спрацювалися! Іноді навіть не так хотілося працювати, як поговорити. Думали – ну дайте людям поспілкуватися, ми ж не побачимося ще невідомо скільки (посміхається).

Взагалі в цьому проекті зібралася дуже класна акторська команда. Тут я зустрілася з другом дитинства – Максимом Девізоровим. Ми разом танцювали в мюзиклі, коли йому було 12, а мені 14. У нас було таке бурхливе дитинство, багато спогадів. Звичайно, дуже приємно зустрітися через 12 років на знімальному майданчику вже як професійні актори. З Владом Никитюком ми багато разів працювали разом. Він класний партнер, у нас дуже теплі стосунки, ми один одного розуміємо і відчуваємо, так що вдячні долі, що вона зводить нас в ролях.

До речі, коли актори грають любов, іноді відчувається, ніби немає між ними хімії. Від чого це залежить?

Професійні актори завжди грають в кадрі дуже професійно незалежно від того, які у них стосунки за кадром. Тому, думаю, можна обдурити в будь-якому випадку, глядач навіть не здогадається, як є насправді.

Кадр зі зйомок фільму
Кадр зі зйомок фільму "Добра душа"
Фото: прес-служба

А реальні партнери ніколи не ревнують до кіношних, коли їх половинкам доводиться зніматися в любовних сценах?

Зазвичай актори і люди, які працюють в кіно, живуть на майданчику. Одружуються з тими, хто розуміє специфіку цієї професії, так само в цьому всьому варяться. Всі один одного розуміють, і ніхто нікого не ревнує.

А якщо говорити про постільні сцени, як вони знімаються?

Зазвичай це тільки в кадрі виглядає дуже сексуально і романтично. У виробництві це все відбувається з точністю до навпаки. Цю руку сюди, ту ногу туди, там білизну поправити. На майданчику це справа техніки, а магія – вона тільки в кадрі.

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна" покаже прем'єру серіалу з Анною Кошмал в головній ролі.

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серіал актриса анна кошмал
Джерело: Сьогодні
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