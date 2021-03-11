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Принц Вільям вперше прокоментував скандальне інтерв'ю брата

Сьогодні, 16:44

Принц Вільям спростував заяву Гаррі і Меган про расизм в королівській родині

Хоч королівська сім'я і відреагувала на одкровення Меган Маркл і принца Гаррі, але у журналістів питань менше не стало. Принц Вільям вперше прокоментував скандальне інтерв'ю брата.

Як пише The New York Times , Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше з'явилися на публіці після виходу інтерв'ю в ефір і відповіли на кілька запитань журналістів. Герцог Кембриджський спростував заяву пари про расизм в монаршої сім'ї.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

"Наша сім'я взагалі не расистська", – сказав принц Вільям.

Також він розповів, що після інтерв'ю ще не спілкувався з братом, але планує йому зателефонувати. З принцом Гаррі збирається поговорити і Єлизавета II.

Нагадаємо, в інтерв'ю Меган Маркл звинуватила палац в расизмі: за її словами, хтось із королівської сім'ї питав, наскільки темношкірим буде їхній син Арчі. За припущенням Меган, Арчі не дали титулу, тому що він змішаної раси.

Раніше ми розповідали про найгучніші скандали в королівській родині.

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