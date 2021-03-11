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Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью брата

Сегодня, 16:44

Принц Уильям опроверг заявление Гарри и Меган о расизме в королевской семье

Хоть королевская семья и отреагировала на откровения Меган Маркл и принца Гарри, но у журналистов вопросов меньше не стало. Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью брата.

Как пишет The New York Times, Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике после выхода интервью в эфир и ответили на несколько вопросов журналистов. Герцог Кембриджский опроверг заявление пары о расизме в монаршей семье.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

"Наша семья вообще не расистская", – сказал принц Уильям.

Также он рассказал, что после интервью еще не общался с братом, но планирует ему позвонить. С принцем Гарри собирается поговорить и Елизавета II.

Напомним, в интервью Меган Маркл обвинила дворец в расизме: по ее словам, кто-то из королевской семьи спрашивал, насколько темнокожим будет их сын Арчи. По предположению Меган, Арчи не дали титула, потому что он смешанной расы.

Ранее мы рассказывали о самых громких скандалах в королевской семье.

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