Королівська родина переживає за стан 99-річного чоловіка Єлизавети II після інтерв'ю Меган і Гаррі

Чоловік королеви Єлизавети II все ще перебуває в лікарні

Чоловік королеви Єлизавети II, 99-річний принц Філіп продовжує лікування в приватній лондонській лікарні ім. короля Едварда VII після операції на серці. Однак через вихід скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, в якому вони фактично "підірвали королівську сім'ю", в палаці занепокоїлися станом принца Філіпа. Про це повідомляє Daily Mail.

Єлизавета II і принц Філіпп Фото: Instagram

При цьому під час бесіди з Опрою Вінфрі, Меган зізналася, що не дивлячись ні на що одразу ж подзвонила королеві Єлизаветі II, коли дізналася, що її чоловік потрапив до лікарні.

Відомо, що після операції в лікарні Святого Варфоломія принца Філіпа перевели назад в приватну лікарню ім. короля Едварда VII, що вже є доброю ознакою. Попри це, найближчим часом лікарі не планують його виписувати.

В інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі торкнулися безлічі гострих для королівської сім'ї тем. Наприклад, Гаррі згадав, як його позбавили фінансів, коли вони з Меган вирішили відокремитися від сім'ї. Разом з тим Меган зробила не менш резонансну заяву: через королівське життя і цькування ЗМІ вона була готова на суїцид.

Ходять чутки, що в Букінгемському палаці підготували заяву, в якій висловлювалися позитивні наміри й любов до Меган і Гаррі. Офіційна заява могла б покласти край скандалу і напруженим стосункам, проте королева Єлизавета II нібито відмовилася її підписувати. Якщо все дійсно так, то очевидно, що королівська сім'я розгнівана.

Детальніше про те, як відреагували на інтерв'ю в Букінгемському палаці, дивіться у відео:

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що спочатку причиною госпіталізації чоловіка Єлизавети II стало нездужання. Принц Філіп потрапив до лікарні в середині лютого, і з тої пори ще не був виписаний.

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