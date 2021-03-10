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Бейонсе відреагувала на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 09:40

Артистка повідомила, що думає про сказане подружжям

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, в якому вони без прикрашання розповіли про життя в королівській родині, викликало чималий резонанс. У Букінгемському палаці відреагували на висловлювання подружжя через два дні, а тепер є що сказати і зіркам.

Однією з перших відреагувала Бейонсе. Сьогодні, 10 березня, співачка зробила офіційну заяву на своєму сайті, щоб висловити підтримку Меган Маркл, якій довелося несолодко під час життя в Великобританії.

Джей-Зі дав цінну пораду принцу Гаррі і Меган Маркл
Джей-Зі дав цінну пораду принцу Гаррі і Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Спасибі тобі, Меган, за твою мужність і лідерство. Ми всі натхненні тобою", – написала Бейонсе.

При цьому співачка опублікувала фото із зустрічі з герцогами Сассекськими під час лондонської прем'єри "Короля лева". Цей момент тоді голосно обговорювали ЗМІ, адже під час зустрічі Бейонсе порушила протокол – обняла королівську особу.

Скріншот beyonce.com

Дивіться в ролику, як відреагували США і Велика Британія на інтерв'ю подружжя:

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що після інтерв'ю подружжя в Мережі з'явилося раніше неопублікований фото вагітної Меган Маркл з Арчі на руках .

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