У Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява

Королівська родина була небагатослівна

Всі з нетерпінням чекали реакції Букінгемського палацу на скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, і ось, нарешті, королівська сім'я опублікувала заяву. Про це пише People.

Згідно з повідомленням, всю сім'ю засмутило інтерв'ю герцогів Сассекських і деякі питання будуть ще обговорюватися в приватному порядку.

Королівська сім'я Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Вся сім'я засмучена, дізнавшись, наскільки важкими були останні кілька років для Гаррі та Меган. Підняті питання, особливо питання расизму, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно і будуть розглядатися сім'єю в приватному порядку. Гаррі, Меган і їхній син Арчі завжди будуть гаряче любимими членами сім'ї", – йдеться в заяві, опублікованій Букінгемським палацом від імені королеви Єлизавети II.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що королівська сім'я турбується про стан здоров'я принца Філіпа після інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

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