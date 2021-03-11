Єлизавета II особисто зателефонує принцу Гаррі після скандального інтерв'ю Опрі

Королева має намір взяти ситуацію в свої руки

Королева Великобританії Єлизавета II має намір зателефонувати своєму онукові, принцу Гаррі, після його з Меган Маркл скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Про це повідомляє The Daily Mail.

Оскільки вся королівська сім'я знаходиться в шоці від гучних заяв Гаррі і Меган, королева вирішила взяти ситуацію в свої руки: вона заборонила своїм офіційним представникам обговорювати ситуацію з інтерв'ю публічно – тому поки що королівська сім'я не робитиме нових заяв.

Єлизавета II і принц Гаррі Фото: Getty Images

Очікується, що найближчими днями Єлизавета II і принц Гаррі спілкуватимуться телефоном. Королева подзвонить онукові до Каліфорнії, для того щоб особисто і без свідків поговорити з ним про останні події.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі дали велике відверте інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Під час бесіди вони розповіли про тяжкі стосунки Гаррі з братом (принцом Вільямом) і батьком (принцом Чарльзом), а також звинуватили одного з членів британської королівської сім'ї в расизмі по відношенню до Меган Маркл – у батька Меган ірландське та голландське коріння, а мати Маркл – афроамериканка.

Королівська родина нерідко потрапляла в галасливі скандали. Детальніше – читайте в нашій добірці.

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