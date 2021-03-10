Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Звинувачення в педофілії і дружба з Гітлером: найгучніші скандали в королівській родині

Сьогодні, 20:15

Розповідаємо про скандали, які британські монархи хотіли б забути

Уже кілька днів весь світ обговорює відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке побило рекорд за переглядами Тепер, коли пара відмовилася від своїх титулів і відкрито висловлює свою позицію, британські видання називають це найбільшою кризою монархії. В цей же час королівська сім'я дивується заявам герцогів Сассекському. Але чи все так добре в монаршої сім'ї і тільки принц Гаррі і Меган Маркл такі неідеальні? Сегодня.Lifestyle розповідають про найгучніші скандали в монаршої сім'ї, про які не прийнято згадувати.

Шлюб зі світською левицею і дружба з Гітлером

Всього за кілька місяців свого правління в якості монарха король Едуард VIII спровокував великий скандал, коли в 1936 році вирішив одружитися на Уолліс Сімпсон – американській світській левиці, яка до цього була заміжня двічі.

Англіканська церква заборонила королю одружитися на розлученій жінці і Едуард VIII був змушений відректися від престолу. У радіозверненні до нації він сказав: "Я дізнався, що неможливо нести важкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю".

Едуард VIII і Уолліс Сімпсон
Едуард VIII і Уолліс Сімпсон
Фото: Getty Images

Більш шокуючим, але менш широко обговорюваним є той факт, що Едуард VIII і Уолліс неодноразово виходили в світ з нацистським лідером Адольфом Гітлером – і навіть вирушили в турне по Німеччині в 1937 році.

Едуарда VIII, Уолліс Сімпсон разом з Гітлером
Едуарда VIII, Уолліс Сімпсон разом з Гітлером
Фото: Getty Images

Перше розлучення в королівській родині за довгий час

Принцеса Маргарет вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга Джонса. Це була перше королівське весілля, яке коли-небудь транслювали по телебаченню. Але через кілька років їх союз став джерелом скандалів. Вони лаялися на публіці, Маргарет проводила канікули без чоловіка, і ходили чутки про її роман з чоловіком на 17 років молодший за неї.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг Джонс
Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг Джонс
Фото: Getty Images

У 1976 році пара оголосила про розлучення, а через два роки офіційно розлучилася. Це було перше розлучення в королівській родині з часів Генріха VIII, який правив ще в 1500-х роках.

Забуті родичі

Неріссо і Кетрін Боуз-Лайон були кузинами Єлизавети II. У королівській родині вважали за краще про них не говорити і вся інформація ретельно приховувалася.

Відомо, що сестри страждали психічними розладами. Тоді вважалося, що якщо дитина росте з відхиленнями, то це негативно позначиться на репутації всієї сім'ї. Все життя вони провели в установах для душевнохворих. Королівська родина відмовилася від них і не відвідувала сестер.

Нерісса и Кетрін
Нерісса и Кетрін
Фото: Bustle

Звинувачення в педофілії

Улюблений син Єлизавети II – принц Ендрю потрапив у секс-скандал. Його звинувачували у зв'язках з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого засудили за секс-торгівлю і педофілію. Одна з найвідоміших жертв американського фінансиста Вірджинія Джуффре заявила, що у віці 17 років була змушена вступати в інтимні стосунки з принцом Ендрю. За словами Вірджинії, тоді герцог Йоркський напоїв її горілкою в елітному лондонському клубі Tramp, після чого займався з нею сексом.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Фото: BBC

Син Єлизавети II не визнавав своєї провини, а Букінгемський палац спростовував усі звинувачення. Але принцу Ендрю все-таки довелося скласти свої королівські обов'язки.

Неоднозначна брошка

Королівська сім'я обіцяє розібратися з заявою Меган Маркл про расизм , але про скандал 2017 року британські монархи забули. Принцеса Майкл Кентська – дружина а двоюрідного брата королеви Єлизавети II з'явилася на традиційному святковому вечері в Букінгемському палаці, прикрасивши наряд вкрай неоднозначною прикрасою – з брошкою у вигляді темношкірого чоловіка-раба.

Принцеса Майкл Кентська і та сама брошка
Принцеса Майкл Кентська і та сама брошка
Фото: Getty Images

На тому ж обіді тоді була присутня і Меган Маркл. Для майбутньої дружини принца Гаррі це була перша зустріч з деякими членами королівської сім'ї. Звичайно неоднозначний аксесуар стали всі обговорювати. Королівська родина, щоб згладити скандал зробила заяву в своєму стилі: "Брошка була подарунком, і перш за її вже багато раз носили. Принцеса Майкл дуже шкодує і засмучена тим, що це когось образило ".

Поки всі обговорюють скандал, букмекери пророкують ім'я другої дитини Меган Маркл і Гаррі:

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як світ відреагував на інтерв'ю Меган і Гаррі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Бейонсе залишила особисте послання для Меган Маркл на своєму сайті після резонансного інтерв'ю Після скандального інтерв'ю в Мережі з'явилося раніше неопубліковане фото вагітної Меган Маркл Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі
Єлизавета II Королівська сім'я Принц Эндрю
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Очередной развод в Украине: распалась еще одна крепкая пара
Очередной развод в Украине: распалась еще одна крепкая пара
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярні статті

Сьогодні, 17:58Смачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

Сьогодні, 10:26Смачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

Сьогодні, 08:36Зірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Сьогодні, 05:47Психо

Гороскоп на сьогодні 10 березня: Дівам потрібно стати впевненими в собі, а Рибам – застосовувати творчий підхід у роботі

Вчора, 18:50Зірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

Вчора, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

8 березняЗірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

8 березняСмачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

8 березняФаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

8 березняЗірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

8 березняЗірково

Головне з інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі

8 березняСмачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

8 березняEvents

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

8 березняПсихо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти