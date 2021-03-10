Звинувачення в педофілії і дружба з Гітлером: найгучніші скандали в королівській родині

Розповідаємо про скандали, які британські монархи хотіли б забути

Уже кілька днів весь світ обговорює відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке побило рекорд за переглядами Тепер, коли пара відмовилася від своїх титулів і відкрито висловлює свою позицію, британські видання називають це найбільшою кризою монархії. В цей же час королівська сім'я дивується заявам герцогів Сассекському. Але чи все так добре в монаршої сім'ї і тільки принц Гаррі і Меган Маркл такі неідеальні? Сегодня.Lifestyle розповідають про найгучніші скандали в монаршої сім'ї, про які не прийнято згадувати.

Шлюб зі світською левицею і дружба з Гітлером

Всього за кілька місяців свого правління в якості монарха король Едуард VIII спровокував великий скандал, коли в 1936 році вирішив одружитися на Уолліс Сімпсон – американській світській левиці, яка до цього була заміжня двічі.

Англіканська церква заборонила королю одружитися на розлученій жінці і Едуард VIII був змушений відректися від престолу. У радіозверненні до нації він сказав: "Я дізнався, що неможливо нести важкий тягар відповідальності і виконувати свої обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку я кохаю".

Едуард VIII і Уолліс Сімпсон Фото: Getty Images

Більш шокуючим, але менш широко обговорюваним є той факт, що Едуард VIII і Уолліс неодноразово виходили в світ з нацистським лідером Адольфом Гітлером – і навіть вирушили в турне по Німеччині в 1937 році.

Едуарда VIII, Уолліс Сімпсон разом з Гітлером Фото: Getty Images

Перше розлучення в королівській родині за довгий час

Принцеса Маргарет вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга Джонса. Це була перше королівське весілля, яке коли-небудь транслювали по телебаченню. Але через кілька років їх союз став джерелом скандалів. Вони лаялися на публіці, Маргарет проводила канікули без чоловіка, і ходили чутки про її роман з чоловіком на 17 років молодший за неї.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг Джонс Фото: Getty Images

У 1976 році пара оголосила про розлучення, а через два роки офіційно розлучилася. Це було перше розлучення в королівській родині з часів Генріха VIII, який правив ще в 1500-х роках.

Забуті родичі

Неріссо і Кетрін Боуз-Лайон були кузинами Єлизавети II. У королівській родині вважали за краще про них не говорити і вся інформація ретельно приховувалася.

Відомо, що сестри страждали психічними розладами. Тоді вважалося, що якщо дитина росте з відхиленнями, то це негативно позначиться на репутації всієї сім'ї. Все життя вони провели в установах для душевнохворих. Королівська родина відмовилася від них і не відвідувала сестер.

Нерісса и Кетрін Фото: Bustle

Звинувачення в педофілії

Улюблений син Єлизавети II – принц Ендрю потрапив у секс-скандал. Його звинувачували у зв'язках з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого засудили за секс-торгівлю і педофілію. Одна з найвідоміших жертв американського фінансиста Вірджинія Джуффре заявила, що у віці 17 років була змушена вступати в інтимні стосунки з принцом Ендрю. За словами Вірджинії, тоді герцог Йоркський напоїв її горілкою в елітному лондонському клубі Tramp, після чого займався з нею сексом.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю Фото: BBC

Син Єлизавети II не визнавав своєї провини, а Букінгемський палац спростовував усі звинувачення. Але принцу Ендрю все-таки довелося скласти свої королівські обов'язки.

Неоднозначна брошка

Королівська сім'я обіцяє розібратися з заявою Меган Маркл про расизм , але про скандал 2017 року британські монархи забули. Принцеса Майкл Кентська – дружина а двоюрідного брата королеви Єлизавети II з'явилася на традиційному святковому вечері в Букінгемському палаці, прикрасивши наряд вкрай неоднозначною прикрасою – з брошкою у вигляді темношкірого чоловіка-раба.

Принцеса Майкл Кентська і та сама брошка Фото: Getty Images

На тому ж обіді тоді була присутня і Меган Маркл. Для майбутньої дружини принца Гаррі це була перша зустріч з деякими членами королівської сім'ї. Звичайно неоднозначний аксесуар стали всі обговорювати. Королівська родина, щоб згладити скандал зробила заяву в своєму стилі: "Брошка була подарунком, і перш за її вже багато раз носили. Принцеса Майкл дуже шкодує і засмучена тим, що це когось образило ".

Поки всі обговорюють скандал, букмекери пророкують ім'я другої дитини Меган Маркл і Гаррі:

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як світ відреагував на інтерв'ю Меган і Гаррі.

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