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У інтерв'ю Меган і Гаррі рекорд за переглядами! Це більше, ніж у "Золотого глобуса" та "Еммі"

Сьогодні, 12:20

Такі перегляди у ролика з'явилися всього за пару днів

Сенсаційне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, яку вже підтримала навіть співачка Бейонсе, безумовно увійдуть в історію королівської сім'ї. Двогодинну бесіду подружжя з ведучою Опрою Вінфрі на каналі CBS дивилося не менше 17,1 мільйона людина. Про це повідомляє CNBC.

Нагадаємо, що час відвертої розмови Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про реалії життя в королівській родині, тиск і труднощі, які їм довелося пережити.

Такі показники переглядів зробили це інтерв'ю більш популярним, ніж трансляція премій "Еммі" і "Золотий глобус". Інтерв'ю не обійшло лише стрім Національної ліги та Суперкубка.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Instagram

При цьому, за даними The Wall Street Journal, телеканал CBS заплатив продюсерській компанії Опри Вінфрі як мінімум сім мільйонів доларів за інтерв'ю з подружжям. Разом з тим і ціна розміщення реклами під час трансляції зросла майже у два рази. 30 секунд рекламного часу для рекламодавців коштували близько 325 тисяч доларів.

Раніше ми розповіли, як світ відреагував на відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

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