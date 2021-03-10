У інтерв'ю Меган і Гаррі рекорд за переглядами! Це більше, ніж у "Золотого глобуса" та "Еммі"
Такі перегляди у ролика з'явилися всього за пару днів
Сенсаційне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, яку вже підтримала навіть співачка Бейонсе, безумовно увійдуть в історію королівської сім'ї. Двогодинну бесіду подружжя з ведучою Опрою Вінфрі на каналі CBS дивилося не менше 17,1 мільйона людина. Про це повідомляє CNBC.
Нагадаємо, що час відвертої розмови Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про реалії життя в королівській родині, тиск і труднощі, які їм довелося пережити.
Такі показники переглядів зробили це інтерв'ю більш популярним, ніж трансляція премій "Еммі" і "Золотий глобус". Інтерв'ю не обійшло лише стрім Національної ліги та Суперкубка.
При цьому, за даними The Wall Street Journal, телеканал CBS заплатив продюсерській компанії Опри Вінфрі як мінімум сім мільйонів доларів за інтерв'ю з подружжям. Разом з тим і ціна розміщення реклами під час трансляції зросла майже у два рази. 30 секунд рекламного часу для рекламодавців коштували близько 325 тисяч доларів.
Раніше ми розповіли, як світ відреагував на відверте інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.
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