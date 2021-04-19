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Принц Гаррі помирився з сім'єю і може залишитися у Великій Британії – ЗМІ

Сьогодні, 10:20

У герцога Сассекського була довга бесіда з принцом Вільямом і принцом Чарльзом після похорону 19 квітня

Всі погляди були прикуті до принца Гаррі під час похорону принца Філіпа, які відбулися в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, 19 квітня. Приїзд Гаррі став першим возз'єднанням герцога Сассекського з королівською родиною після його суперечливого і відвертого інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

У той час як Гаррі та Вільям під час церемонії похорону були "розділені" двоюрідним братом Пітером, ми також побачили, як Гаррі розмовляє не тільки з Вільямом, але і з Кейт Міддлтон.

Принц Вільям і принц Гаррі
Принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Reuters

Як повідомляє The Sun, після похорону у Гаррі були "приватні переговори" з Вільямом і Чарльзом, які тривали дві години. Джерело стверджує, що є надії на те, що розрив між братами переросте в сприятливі відносини.

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При цьому The Mirror пише, що принца Гаррі "холодно зустріли члени королівської сім'ї", нібито вони вважають, що герцог Сассекський "повівся жахливо".

"Єдиною людиною, яка висловила герцогу якесь співчуття, став принц Ендрю. Він знає, як бути аутсайдером", – цитує видання джерело.

Деякі ЗМІ припускають, що Гаррі повинен вилетіти назад в Лос-Анджелес, але також є інформація, що Гаррі тепер може залишитися на 95-річчя своєї бабусі королеви Єлизавети, яке відбудеться 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл передала листівку і квіти в пам'ять про принца Філіпа. Сама ж дружина принца Гаррі залишилася в США і не приїхала на похорон, щоб не спровокувати новий конфлікт.

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