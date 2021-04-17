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Меган Маркл передала листівку і квіти в пам'ять про принца Філіпа

Сьогодні, 20:07

Вінок від герцогів Сассекських був залишений в каплиці Святого Георгія у Віндзорі як знак поваги до герцога

За інформацією The Daily Mail, Меган і Гаррі особисто вибрали квіти для підношення герцогу Единбурзькому. Вінок, залишений Гаррі в каплиці Святого Георга, складається з національної квітки Греції Acanthus mollis, а також Eryngium, який символізує зв'язок принца Філіпа з морською піхотою.

Композиція, зібрана флористкою Віллоу Кросслі, яка створювала букети для весілля принца Гаррі і Меган Маркл, а також для хрещення їхнього сина Арчі, доповнена дзвіночком – знаком подяки і вічної любові, розмарином, лавандою і трояндою.

Разом з вінком Меган передала листівку, яку підписала особисто, пише видання, посилаючись на джерело.

Похорон принца Філіпа
Похорон принца Філіпа
Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що Меган Маркл на прилетіла до Великої Британії на похорон чоловіка Єлизавети II, що відбувся 17 квітня.

Вагітна дружина принца Гаррі залишилася вдома в Каліфорнії, щоб не спровокувати скандал у цей трагічний для королівської сім'ї день.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Раніше ми докладно розповідали, як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом.

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