Меган Маркл передала листівку і квіти в пам'ять про принца Філіпа
Вінок від герцогів Сассекських був залишений в каплиці Святого Георгія у Віндзорі як знак поваги до герцога
За інформацією The Daily Mail, Меган і Гаррі особисто вибрали квіти для підношення герцогу Единбурзькому. Вінок, залишений Гаррі в каплиці Святого Георга, складається з національної квітки Греції Acanthus mollis, а також Eryngium, який символізує зв'язок принца Філіпа з морською піхотою.
Композиція, зібрана флористкою Віллоу Кросслі, яка створювала букети для весілля принца Гаррі і Меган Маркл, а також для хрещення їхнього сина Арчі, доповнена дзвіночком – знаком подяки і вічної любові, розмарином, лавандою і трояндою.
Разом з вінком Меган передала листівку, яку підписала особисто, пише видання, посилаючись на джерело.
Нагадаємо, що Меган Маркл на прилетіла до Великої Британії на похорон чоловіка Єлизавети II, що відбувся 17 квітня.
Вагітна дружина принца Гаррі залишилася вдома в Каліфорнії, щоб не спровокувати скандал у цей трагічний для королівської сім'ї день.
Раніше ми докладно розповідали, як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом.
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