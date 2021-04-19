Принц Гарри помирился с семьей и может остаться в Великобритании – СМИ

У герцога Сассекского была долгая беседа с принцем Уильямом и принцем Чарльзом после похорон 19 апреля

Все взоры были прикованы к принцу Гарри во время похорон принца Филиппа, которые состоялись в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 19 апреля. Приезд Гарри стал первым воссоединением герцога Сассекского с королевской семьей после его противоречивого и откровенного интервью с Опрой Уинфри.

В то время как Гарри и Уильям во время церемонии похорон были "разделены" двоюродным братом Питером, мы также увидели, как Гарри разговаривает не только с Уильямом, но и с Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Reuters

Как сообщает The Sun, после похорон у Гарри были "частные переговоры" с Уильямом и Чарльзом, которые длились два часа. Источник утверждает, что есть надежды на то, что разрыв между братьями перерастет в благоприятные отношения.

При этом The Mirror пишет, что принца Гарри "холодно встретили члены королевской семьи", якобы они считают, что герцог Сассекский "повел себя ужасно".

"Единственным человеком, который выразил герцогу какое-либо сочувствие, стал принц Эндрю. Он знает, каково это быть аутсайдером", — цитирует издание источник.

Некоторые СМИ предполагают, что Гарри должен вылететь обратно в Лос-Анджелес, но многие также пишут, что Гарри теперь может остаться на 95-летие своей бабушки королевы Елизаветы, которое состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл передала открытку и цветы в память о принце Филиппе. Сама же супруга принца Гарри осталась в США и не приехала на похороны, чтобы не спровоцировать новый конфликт.

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