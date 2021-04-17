Принца Філіпа поховали у Віндзорі: фото

Чоловіка королеви Єлизавети II поховали в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На жалобній церемонії було присутнє вузьке коло рідних – всього 30 членів королівської сім'ї

У Віндзорі завершився похорон принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. На жалобній церемонії були присутні 30 членів королівської сім'ї.

Траурна процесія розпочалася о 14:40 за місцевим часом (о 16:40 за київським). Труну з тілом принца Філіпа помістили на Land Rover у дворі Віндзорського замку. Хода тривала від замку і до каплиці Святого Георгія, де відбувалася панахида.

Біля труни герцога Единбурзького йшли його сини і дочка – принци Чарльз, Ендрю, Едвард і принцеса Анна, його онуки – принци Вільям і Гаррі, а також Пітер Філіпс, син принцеси Анни.

Похорон принца Філіпа Фото: Getty Images

У каплиці Святого Георгія зібралися члени королівської сім'ї, декан Віндзора виголошував промову, співав церковний хор. Панахида тривала 50 хвилин.

Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Після закінчення церемонії всі члени королівської сім'ї залишили каплицю. Труна з тілом принца Філіпа була переміщена до сімейного склепу.

Раніше ми розповідали, хто з членів королівської сім'ї був на похоронах герцога Единбурзького.

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