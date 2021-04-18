Єлизавета II залишила записку принцу Філіпу на його труні

На листівці Її Величність написала своє прізвисько, яким її називав герцог Единбурзький

В знак любові до свого 73-річного чоловіка королева помістила рукописну записку на труну герцога Единбурзького під час його похорону минулої суботи. Єлизавета II підписала записку прізвиськом "Лілібет" – так її називав принц Філіп з давніх часів. Про цей зворушливий моменті пише People.

Листівку від королеви сховали серед квітів, які були на трун, разом із кашкетом герцога та його мечем.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати момент із запискою і заявили, що це "особисте". Нагадаємо, що королева Єлизавета II і принц Філіп прожили в шлюбі 73 роки. Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Раніше ми докладно розповідали, як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом.

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