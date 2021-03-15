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Приходько, Камінська або Ахат: загадкову Бабку з шоу "Маска" запідозрили у вагітності

Сьогодні, 18:30

А слух цей пустив ведучий Володимир Остапчук

У минулому ефірі грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили одразу дві зірки, ведучий Володимир Остапчук заявив, що одна з учасниць проекту вагітна.

Спершу все підозри пали на Троянду, але співачка Аліна Гросу, яка виступала в цьому образі, заявила, що поки не чекає на дитину. А під час восьмого ефіру зіркові детективи, схоже, розсекретили героїню, яка дійсно при надії.

Бабка на шоу "Маска"
Бабка на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Так, глядачі припускали, що в цьому образі можуть ховатися Слава Камінська, Світлана Тарабарова або Надія Мейхер. Цього разу на сцені грандіозного шоу "Маска" учасниця вразила проникливим виконанням пісні "Сніг" Ірини Білик, вкотре кардинально змінивши голос.

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Але якщо раніше детективи були переконані, що під маскою Бабки криється Настя Приходько, то після цього виступу вони і не знають, що думати. Оля Полякова висловила припущення, що це може бути скрипалька та співачка Ассія Ахат.

Андрій Данилко, Оля Полякова та Буряк
Фото: телеканал "Україна"

А ось Олег Винник звернув увагу на округлі форми Бабки і поцікавився, чи б'ється у неї всередині два серця.

"Так, у неї животик є. Це ж видно! – зазначив DZIDZIO в ефірі телеканалу "Україна". – Ти любиш секс, Бабко? "

DZIDZIO
Фото: телеканал "Україна"

Однак учасниця не стала відповідати артисту. Тоді ведущий Володимир Остапчук запитав у Бабки, чи не нудить її вранці.

"Мене нудить від питання DZIDZIO, – відрізала норовлива героїня шоу "Маска". – Я дам тільки одну підказку і більше говорити не буду. Я – непрофесійна співачка, але завдяки моїй улюбленій пісні "Кукла" повірила в себе. Дякую Андрію Михайловичу (Данилко – ред.) особисто за альбом "После тебя".

Втім, ця підказка ніяк не допомогла детективам відгадати, хто замаскувався в цьому образі. Єдине, в чому вони переконані, що це людина, яка ще не оголосила про свою вагітність. Яка знаменитість скоро стане мамою?

Дивіться нові випуски найзагадковішого на українському телебаченні проекту "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Аліна Гросу розповіла, що не так з костюмом Троянди на шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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