Приходько, Камінська або Ахат: загадкову Бабку з шоу "Маска" запідозрили у вагітності

А слух цей пустив ведучий Володимир Остапчук

У минулому ефірі грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили одразу дві зірки, ведучий Володимир Остапчук заявив, що одна з учасниць проекту вагітна.

Спершу все підозри пали на Троянду, але співачка Аліна Гросу, яка виступала в цьому образі, заявила, що поки не чекає на дитину. А під час восьмого ефіру зіркові детективи, схоже, розсекретили героїню, яка дійсно при надії.

Бабка на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Так, глядачі припускали, що в цьому образі можуть ховатися Слава Камінська, Світлана Тарабарова або Надія Мейхер. Цього разу на сцені грандіозного шоу "Маска" учасниця вразила проникливим виконанням пісні "Сніг" Ірини Білик, вкотре кардинально змінивши голос.

Але якщо раніше детективи були переконані, що під маскою Бабки криється Настя Приходько, то після цього виступу вони і не знають, що думати. Оля Полякова висловила припущення, що це може бути скрипалька та співачка Ассія Ахат.

Андрій Данилко, Оля Полякова та Буряк

Фото: телеканал "Україна"

А ось Олег Винник звернув увагу на округлі форми Бабки і поцікавився, чи б'ється у неї всередині два серця.

"Так, у неї животик є. Це ж видно! – зазначив DZIDZIO в ефірі телеканалу "Україна". – Ти любиш секс, Бабко? "

DZIDZIO

Фото: телеканал "Україна"

Однак учасниця не стала відповідати артисту. Тоді ведущий Володимир Остапчук запитав у Бабки, чи не нудить її вранці.

"Мене нудить від питання DZIDZIO, – відрізала норовлива героїня шоу "Маска". – Я дам тільки одну підказку і більше говорити не буду. Я – непрофесійна співачка, але завдяки моїй улюбленій пісні "Кукла" повірила в себе. Дякую Андрію Михайловичу (Данилко – ред.) особисто за альбом "После тебя".

Втім, ця підказка ніяк не допомогла детективам відгадати, хто замаскувався в цьому образі. Єдине, в чому вони переконані, що це людина, яка ще не оголосила про свою вагітність. Яка знаменитість скоро стане мамою?

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Раніше Аліна Гросу розповіла, що не так з костюмом Троянди на шоу "Маска".

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