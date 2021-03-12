"Хотіла, щоб мене вже розкрили": Аліна Гросу розповіла, що не так із костюмом Троянди на шоу "Маска"

Співачка зізналася, що одразу погодилася взяти участь в шоу

В сьомому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" розсекретили Аліну Гросу, яка ховалася в образі Троянди. У програмі "Зірковий шлях" співачка зізналася, чому погодилася на участь в проекті, і що не так було з її костюмом.

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"Я була дуже приємно здивована, мені було дуже приємно, що мені запропонували і майже не думаючи сказала "так", – зізналася Гросу.

Аліна Гросу на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Однак, не таким упевненим було її "так" з приводу костюма. Аліна зізналася, прийняття своєї Троянди було для неї важким.

"Дуже важливо було обрати найближчий для мене і найкращий для мене образ. Над маскою я трохи більше думала, але згодилась, тому що це моя улюблена квітка троянда. І мені сказали, що вона мені дуже личить", – розповіла співачка.

Гросу зазначила, що свої шипи вона ще не відростила, але в шоу-бізнесі корисно мати таку перевагу. "У нашій професії іноді потрібно мати жорсткий характер. Стрижень повинен бути. А це шипи", – впевнена співачка.

Гросу зізнається, перемогу не ставила собі за мету, а просто хотіла здивувати шанувальників і своїх рідних. Вони, до речі, до останнього не підозрювали, що під маскою Аліна і були шоковані її викриттям.

А співачка дуже вміло берегла таємницю. Навіть коли її ретельно розпитували колеги про ймовірну участь в шоу – всіма способами відхрещувалась від проекту. Та Аліна була рада, коли її розсекретили.

"Знаходячись стільки часу під маскою, мені вже хотілося, щоб мене розкрили. Хотілось, щоб здогадалися, що це я. Тому що я не люблю одягати маску на сцені, я люблю бути собою", – додала зірка.

Дивіться, як в сьомому випуску шоу "Маска" розсекретили Аліну Гросу.

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