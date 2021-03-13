На шоу "Маска" розсекретили нового персонажа: хто ховався в костюмі Вовка
Зоряні детективи вгадали ще одну зірку!
У восьмому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" вперше виступив новий персонаж. Загадковий і сексуальний Вовк першим у цей вечір вийшов на сцену і з першого погляду зачарував зіркових детективів проекту.
Нагадуємо, що в столичному ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.
Оля Полякова буквально засипала компліментами Вовка після його виступу. NK також зазначила, що це точно професійний артист, який, до того ж, у відмінній фізичній формі.
Однак більшість зіркових детективів зійшлися на думці, що це Макс Барських. І вони мали рацію! У блискучому комбінезоні, за маскою чарівного Вовка дійсно виявився відомий український співак!
Дивіться, як це було:
Нагадаємо, що раніше Макс Барських зізнався, що у нього не було сексу цілий рік .
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