На шоу "Маска" розсекретили нового персонажа: хто ховався в костюмі Вовка

Зоряні детективи вгадали ще одну зірку!

У восьмому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" вперше виступив новий персонаж. Загадковий і сексуальний Вовк першим у цей вечір вийшов на сцену і з першого погляду зачарував зіркових детективів проекту.

Нагадуємо, що в столичному ЦУМі працює виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Вовк на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова буквально засипала компліментами Вовка після його виступу. NK також зазначила, що це точно професійний артист, який, до того ж, у відмінній фізичній формі.

Однак більшість зіркових детективів зійшлися на думці, що це Макс Барських. І вони мали рацію! У блискучому комбінезоні, за маскою чарівного Вовка дійсно виявився відомий український співак!

Дивіться, як це було:

Нагадаємо, що раніше Макс Барських зізнався, що у нього не було сексу цілий рік .

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