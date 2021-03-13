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У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

Сьогодні, 22:58

Сьогодні до номінації потрапили Мольфар і Буряк

Цього вечора, 13 березня, показали восьмий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна". Новий епізод почався з того, що на сцену вийшов Вовк, якого раніше не було в жодному з ефірів. Ним виявився відомий український співак.

А ми нагадаємо, що в київському ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проєкту. До квітня можна вживу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Так, цього вечора до номінації потрапили Буряк і Циклоп. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі. Їхні голоси вирішальні.

Буряк і Мольфар
Фото: телеканал "Україна"

У восьмому випуску "Маски" себе розсекретити довелося Мольфару. Виявляється, це телеведучий Павло Костіцин! Андрій Данилко єдиний із зіркових детективів шоу згадував ім'я цієї зірки.

Павло Костіцин на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

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Дивіться відео, як розсекретили Мольфара:

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Ми детально розповідали, як пройшов восьмий выпуск шоу "Маска" тут.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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