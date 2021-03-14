Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Зоряному детективу "Маски" довелося танцювати практично голою

У грандіозному шоу "Маска" на телеканалі "Україна" продовжують бушувати пристрасті. Під час восьмого ефіру найзагадковішого проєкту країни Оля Полякова та Андрій Данилко посперечалися щодо Мольфара і співачці довелося танцювати оголеною прямо на сцені.

У восьмому випуску гіпершоу "Маска" особливу увагу зіркових детективів привернув виступ наймістичнішого учасника Мольфара. Саме під час його номера детективи висловили більше варіантів людей, які могли б ховатися під костюмом.

Мольфар Фото: телеканал "Україна"

Оля Полякова впізнала в голосі учасника співака Василя Бондарчука, а Андрій Данилко відомого ведучого.

"Я вважаю, що це Павло Костіцин! Це логіка! – прокоментував Андрій Данилко. – Ми з Олею б’ємось об заклад, якщо це Павло – вона бігатиме сценою гола, а я – одягнений за нею".

І хоча Королева ночі погодилася на умови колеги, в кінці шоу, коли в номінації на відкриття опинились Мольфар і Буряк, попросила глядачів про допомогу:

"Дорогенькі мої, дивлячись мої шоу, ви, мабуть, помітили, що голою я люблю бігати та частенько це роблю в себе на концертах. Та оскільки нас дивляться діти, я не хочу сьогодні бігати голою, тому хай роздягається Буряк", – сміючись, прокоментувала Оля Полякова в ефірі.

Оля Полякова роздяглася на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Однак глядачі вирішили розкрити саме особу Мольфара, під маскою якого переховувався відомий ведучий Павло Костіцин. Тому Оля Полякова була змушена зняти свій костюм зоряного детектива і побігати сценою разом із Андрієм Данилком під час виконання пісні Мольфара на біс.

Дивіться саме зоряне і загадкове на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

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